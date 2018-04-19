Fatih Portakal'dan Flaş Erken Seçim Açıklaması-CHP ve Erdoğan'a Tepki

Fatih Portakal'dan erken seçim ile ilgili önemli açıklamalar geldi.

Öncekigün açıklanan erken seçim kararının ardından ünlü haber spikeri Fatih Portakal, sosyal medya platformu Twitter üzerinde bulunan hesabından yorum yaptı. Portakal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kimi erken seçim diyor ama bence bu tam bir baskın seçim. Aralarında danışıklı dövüş var mıydı, Bahçeli zorda mı bıraktı, ona göre Erdoğan kart mı açtı bilmiyoruz."

CHP'YE DE TEPKİ

Fatih Portakal, CHP'nin erken seçim açıklaması sonrası "Biz hazırız" demesi hakkında da "Nasıl bir CHP anlamış değilim : sandık 66 gün sonra, CHP’li yetkili adaylarını 15 gün içinde açıklarız diyor. Seçime hazırız derken, hazır olmadıklarını söylüyor aslında" sözlerini yazdı.

Fatih Portakal'ın paylaştığı tweetleri şu şekilde:

"32 saattir yaşananlara bakıyorum iddiam şu: bir senaryo uygulanmış gibi geliyor. AKP VE MHP’nin kurmayları önceden buna karar vermişler. Açıklama MHP liderinedüşmüş. Tam anlamıyla baskın seçim! Seçim tarihi: 24 Haziran 2018 pazar günü."

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