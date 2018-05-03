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Fatih Portakal'dan Flaş CHP ve İlhan Kesici Çıkışı

Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Portakal, İlhan Kesici hakkında önemli ifadeler kullandı.

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Fatih Portakal'dan Flaş CHP ve İlhan Kesici Çıkışı

Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Portakal, İlhan Kesici hakkında önemli ifadeler kullandı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 18:53
Fatih Portakal'dan Flaş CHP ve İlhan Kesici Çıkışı

İlhan Kesici'nin bugün yaptığı Cumhurbaşkanlığı açıklamasının ardından CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olacağı ortaya çıktı. İlhan Kesici'nin ise bu açıklamasının ardından Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir Tweet geldi.

FOX TV ana haber sunucusu Ftih Portakal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında İlhan Kesici'nin Cumhurbaşkanlığı kararını değerlendirdi. 

Fatih Portakal yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İlhan Kesici, CHP yönetiminin KK’ın sürprizini bozdu. Acaba gerçek anlamda nezaketli olduğunu göstermek için mi yaptı, yoksa siyasi kibrinden dolayi öfkesinin yansıması mıydı? Kararsızım."

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Son Güncelleme: 03.05.2018 18:50
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Fatih PortakalIlhan KesiciSon Dakika
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