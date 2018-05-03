Fatih Portakal'dan Flaş CHP ve İlhan Kesici Çıkışı

İlhan Kesici'nin bugün yaptığı Cumhurbaşkanlığı açıklamasının ardından CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olacağı ortaya çıktı. İlhan Kesici'nin ise bu açıklamasının ardından Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir Tweet geldi.

FOX TV ana haber sunucusu Ftih Portakal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında İlhan Kesici'nin Cumhurbaşkanlığı kararını değerlendirdi.

Fatih Portakal yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İlhan Kesici, CHP yönetiminin KK’ın sürprizini bozdu. Acaba gerçek anlamda nezaketli olduğunu göstermek için mi yaptı, yoksa siyasi kibrinden dolayi öfkesinin yansıması mıydı? Kararsızım."

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