Fatih Erbakan ‘Yeniden Refah Partisi’ni kurdu

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, “Yeniden Refah Partisi” adıyla bir parti kurduklarını açıkladı.

39 yaşındaki Erbakan, 2013’den beri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı’nın Genel Başkanlığı’nı yürütüyor.

Yeniden Refah Partisi adıyla kurulan partinin Saadet Partisi'nden ve Ak Parti'den oy kazanabileceği düşünülüyor.

Fatih Erbakan " uzun zamandır yeni parti çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüyorduk. Daha önce kuruluşumuzu gerçekleştirecektik ancak ülkemizin içinde bulunduğu siyasi aksiyoner hareketler buna müsaade etmedi. Çok sık seçime giden bir ülke olmamız nedeniyle, en iyi hazırlığı yapmalıydık. Milli Görüş çizgisinden bir milim sapmaan bu ülkenin refahı için çalışacağız. Erbakan Hocamızın bu ülkeye yaptığı hizmetlleri örnek alıp daha iyi hizmetlerle milletimizi buluşturacağız" ifadelerini kullandı.