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Fatih Erbakan'ın Kuracağı Yeni Parti'nin İsmi Belli Oldu!..

Merhum Eski Başbakanlarımızdan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Erbakan Vakfı adı altında yeni parti çalışmalarını sürdürüyordu. 24 Haziran seçimlerinden sonra yeni parti çalışmalarına hız veren Fatih Erbakan yaptığı bir sunumda ' Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi Fatih Erbakan Yönetecek' mesajını vermişti.

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Fatih Erbakan'ın Kuracağı Yeni Parti'nin İsmi Belli Oldu!..

Merhum Eski Başbakanlarımızdan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Erbakan Vakfı adı altında yeni parti çalışmalarını sürdürüyordu. 24 Haziran seçimlerinden sonra yeni parti çalışmalarına hız veren Fatih Erbakan yaptığı bir sunumda ' Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi Fatih Erbakan Yönetecek' mesajını vermişti.

29 Temmuz 2018 Pazar 10:35
Fatih Erbakan'ın Kuracağı Yeni Parti'nin İsmi Belli Oldu!..

Merhum Eski Başbakanlarımızdan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Erbakan Vakfı adı altında yeni parti çalışmalarını sürdürüyordu. 24 Haziran seçimlerinden sonra yeni parti çalışmalarına hız veren Fatih Erbakan yaptığı bir sunumda ' Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi Fatih Erbakan Yönetecek' mesajını vermişti.

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, yeni parti için yürüttüğü çalışmaların son aşamasına geldi. Tüm çalışmalarını tamamlayan Fatih Erbakan yakında İçişleri Bakanlığı'na partinin kuruluş dilekçesi verecek. Partinin adı Refah Partisi'nin devamı olacak. Bu kapsamda parti çalışmalarını yürüten ekibin yeni isim üzerinde fikirler ürettiği belirtiliyor.

Yeni Refah Partisi yada Yeniden Refah Partisi olarak iki isim üzerinde mutabık olunan yeni partinin ismi Erbakan'ın İçişleri Bakanlığı'na vereceği kuruluş dilekçesinin ardından tam netleşecek.

Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Doğan Bekir, “Amacımız partimizi kurarak genel seçimlere girmekti, çalışmalarımızı da buna göre yoğunlaştırmıştık ama erken seçim kararı üzerine bekleme tercih edildi. Kendi partimizi kurup Erbakan hocamızın kaldığı yerden ikinci 40 yılı başlatma arzusundayız. Dışlayıcı, ötekileştirici değil birleştirici, kucaklayıcı olacağız. Gerilim politikasının kimseye faydası yok, ülkeye de kaybettiriyor, yeni bir dille, söylemle kucaklayıcı olmak gerekiyor.”

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Fatih ErbakanRefah Partisi
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