Faruk Algınkılıç: Seçilirsem 1200 Personel Alınacak

Saadet Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Avukat Faruk Algınkılıç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " seçilirsek ilk işimiz belediyemize 1200 personel almak olacak" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Av.Faruk Algınkılıç belediye başkanlığı makamına oturur oturmaz kentin istihdam sorununu masaya yatıracaklarını belirtti. Algınkılıç 1200 kişiyi belediye istihdam edecek projeyi anlattı.

Isparta Belediye Başkan Adayı Algınkılıç; Allah nasip eder de biz belediye başkanı olursak, Gül sanayi sitesi yapımı, toplu konut yapımı, değişim-dönüşüm mağazalarımız, gençliğimize yapacağımız büyük yatırımlar ve faaliyetler için belediyemize 800 değişim-dönüşüm mağazamıza 400 olmak üzere toplam 1200 kişiyi belediyemizde istihdam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"BELEDİYEYE 1200 PERSONEL ALACAĞIZ"

Belediyemize 1200 personel alacağız diyen Algınkılıç "Allaha şükür belediyemizin 2019 yılı için 704 trilyon ön görülebilir bütçesi 400 trilyon gerçekleşme payı vardır. Bu bütçenin 160 trilyonunu iller bankası belediyemize 230.000 nüfusumuza göre zaten vermektedir. Belediyemizin ortalama 1600 personelinin 2019 yılı belediyemize 1 yıllık maliyeti 60,6 trilyondur. Biz bu sadece iller bankasından gelen 160 trilyonun 100 trilyonunu personelimize harcasak 1200 personel zaten çok rahatlıkla belediyemizde istihdam edebiliriz. Son günlerde ve son aylarda iyice hissedilen hayat pahalılığı, işsizlik sorunu, istihdam sorunu karşısında bizim belediye olarak belediyemize 1200 personel almak artık bir zaruret ve zorunluluk haline gelmiştir.Bu paralar bizim değildir. Ispartamızın kendi öz malı, kendi alın teri, kendi hakedişleridir. Biz dürüst başkan, dürüş yönetim anlayışıyla Isparta için ÇARE VAR diyerek her adımımızı düşünerek, planlayarak ve halkımızdan yana, Hak’tan yana kullanacağız." ifadelerini kullandı.

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