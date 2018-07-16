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Fahrettin Yokuş TBMM İnsan Hakları Araştırma Komisyonu Üyesi Oldu

İYİ Parti Milletvekili Fahrettin Yokuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Araştırma Komisyonu Üyeliği görevine seçildi.

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Fahrettin Yokuş TBMM İnsan Hakları Araştırma Komisyonu Üyesi Oldu

İYİ Parti Milletvekili Fahrettin Yokuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Araştırma Komisyonu Üyeliği görevine seçildi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:44
Fahrettin Yokuş TBMM İnsan Hakları Araştırma Komisyonu Üyesi Oldu

İYİ Parti Milletvekil Fahrettin Yokuş, TBMM İnsan Hakları Araştırma Komisyonu üyeliğine seçildi.

Merakla beklenen komisyonlar TBMM'de bugün seçildi. Komisyon başkanları ve üyelerinin belirlendiği gün sonrası İYİ Parti Milletvekili Fahrettin Yokuş'un da görevi belli oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Yokuş şu ifadeleri kullandı:

"Bu gün Yapılan TBMM Komisyon Seçimlerinde ,İnsan Hakları Araştırma komisyonu üyeliğine Seçilmiş bulunmaktayım . Yüce Rabbimden Milletimize hayırlı hizmetler vermemizi vesile olmasını ederim ."

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son DakikaFahrettin YokuşTbmmInsan Hakları
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