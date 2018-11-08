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Ezan Türkçe Okunsun Diyen CHP’li Öztürk Yılmaz disipline sevk edildi

Katıldığı bir tartışma programında "Ezan Türkçe okunmalı" diyen CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, partisi tarafından disipline sevk edildi.

Ezan Türkçe Okunsun Diyen CHP’li Öztürk Yılmaz disipline sevk edildi

Katıldığı bir tartışma programında "Ezan Türkçe okunmalı" diyen CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, partisi tarafından disipline sevk edildi.

08 Kasım 2018 Perşembe 16:01
Ezan Türkçe Okunsun Diyen CHP’li Öztürk Yılmaz disipline sevk edildi

Katıldığı bir tartışma programında "Ezan Türkçe okunmalı" diyen CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, partisi tarafından disipline sevk edildi.

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın ‘Türkçe ezan’ yorumundan sonra CHP yönetimi tarafından disiplin kuruluna sevk edildi.

Gazeteci Didem Arslan Yılmaz’ın moderatörlüğündeki Türkiye’nin Nabzı programına katılan Yılmaz, canlı yayında, “Ezan Türkçe okusun ben anlayım. Kur’an okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun” demişti.

Programa katılan bir diğer isim ise mam hatip mezunu olduğunu ifade eden Hukukçu ve TÜGVA yöneticisi Selman Öğüt, Öztürk Yılmaz'a "Allahu Ekber'in anlamını biliyor musun sen? Allahu ekber Allah bir demektir" diyerek büyük bir gafa imza atmıştı.

Allahu ekber Allah en büyüktür manasına geliyor. Bu gaf sosyal medyada alay konusu olmuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 08.11.2018 16:31
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Yorumlar
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Derya 22 dakika önce

Biz ancak bu beyinlerle geriye gideriz taaaa Sultan Osman Gazi’nin dönemine

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Mehmet 20 dakika önce

Ancak boş boş islerle uğrasın. İnsan değilsiniz siz ya

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