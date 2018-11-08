ezan türkçe okunsun diyen chp li öztürk yılmaz disipline sevk edildi

Katıldığı bir tartışma programında "Ezan Türkçe okunmalı" diyen CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, partisi tarafından disipline sevk edildi.

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın ‘Türkçe ezan’ yorumundan sonra CHP yönetimi tarafından disiplin kuruluna sevk edildi.

Gazeteci Didem Arslan Yılmaz’ın moderatörlüğündeki Türkiye’nin Nabzı programına katılan Yılmaz, canlı yayında, “Ezan Türkçe okusun ben anlayım. Kur’an okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun” demişti.

Programa katılan bir diğer isim ise mam hatip mezunu olduğunu ifade eden Hukukçu ve TÜGVA yöneticisi Selman Öğüt, Öztürk Yılmaz'a "Allahu Ekber'in anlamını biliyor musun sen? Allahu ekber Allah bir demektir" diyerek büyük bir gafa imza atmıştı.

Allahu ekber Allah en büyüktür manasına geliyor. Bu gaf sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Allahu Ekber'i anlamıyor musun?

Ne demek Allahu Ekber diyen Avukat Selman Öğüt'ün Allahu Ekber'in anlamını bilmediği ortaya çıktı.

(Allahu Ekber=Allah en büyüktür) pic.twitter.com/bUVP6hRaWD — ÜMİT KARACA (@UmitKaraca_) 7 Kasım 2018

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA