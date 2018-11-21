"EYT'nin Maliyeti 750 Milyar Değil 18 Milyar TL"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, "emeklilikte yaşa takılanlar için 750 milyar lira gerektiği" söyleminin "kandırmaca olduğunu" iddia etti. Kasap, söz konusu mağduriyetin giderilmesinin maliyetinin 18 milyar lira olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

"Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz. Ama siyasette bu yol açıktır. Bilindiği gibi ülkemizdeki sosyal güvenlik mevzuatına göre 3 ayrı hususa bakılması gerekiyor. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar adıyla yürütülen bir kampanya var. Hatta bunun için kurulan bir dernek dahi var. Dünyanın hiç bir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. 48 yaşında emekli olan bir kişi dahi yaklaşık 30 yıl sistemde kalacaktır. Bugün ülkemizde ortalama emeklilik yaşı 52’dir. 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olan biri 40 sene devletten maaş alacak. Böyle bir uygulama olamaz. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hesabına göre, emeklilikte yaşa takılan denilen gruba 6,2 milyon kişi giriyor. Bu teklifin yıllık maliyeti 750 milyar liraya ulaşıyor. Biz ekonomide bir ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz bir dönemde böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmek gibi bir hakkımız var mı? Ben bunu milletimize soruyorum. Ekonomik savaşın verildiği dönemde, bir tarafta fırsatçılar türedi, diğer taraftan da bunlar türedi. Böyle bir şey olamaz, buna adalet, hak denmez. Kasap, "Özel sektörde çalışma izni verilen hekim arkadaşlar gibi, sadece güvenlik soruşturması veya KHK ile görevinden uzaklaştırılmış, özlük hakları alınmış olan öğretmenlerin de çalışabilmesini sağlamak gerekiyor."



Kasap, Necip Fazıl Kısakürek'in Destan şiirinden "Bir kişiye dokuz, dokuz kişiye bir pul/Bu taksimi bir kurt yapmaz kuzulara şah olsa." dizelerini okuyarak, "İktidarın adaletten beklentisi bitmiş olsa gerek." ifadelerini kullandı.

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