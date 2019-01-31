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EYT'lilere Müjde! Yeni Tarih Belli Oldu!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifleri AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti. Muhalefet Partileri olan İYİ Parti ve CHP pes etmiyor, yeni EYT kanun tekliflerini TBMM'ne sunuyor. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda EYT'liler için yeni tarih müjdesi verdi.

EYT'lilere Müjde! Yeni Tarih Belli Oldu!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifleri AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti. Muhalefet Partileri olan İYİ Parti ve CHP pes etmiyor, yeni EYT kanun tekliflerini TBMM'ne sunuyor. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda EYT'liler için yeni tarih müjdesi verdi.

31 Ocak 2019 Perşembe 10:31
EYT'lilere Müjde! Yeni Tarih Belli Oldu!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifleri AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti. Muhalefet Partileri olan İYİ Parti ve CHP pes etmiyor, yeni EYT kanun tekliflerini TBMM'ne sunuyor. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda EYT'liler için yeni tarih müjdesi verdi.

Ayhan Barut yaptığı paylaşımda "#EmeklilikteYaşaTakılanlar için mücadelemiz sürüyor. Hazırladığımız kanun teklifi doğrudan TBMM Genel Kurulu'na getirilerek 5 veya 12 Şubat'ta yeniden görüşülecek. #EYT mağdurları da 3 Şubat'ta Adana'da toplanacak. Orada buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

EYT KANUN TEKLİFİ 5 VEYA 12 ŞUBAT'TA GÖRÜŞÜLECEK!

5 veya 12 Şubat'ta CHP'nin Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırladığı yeni kanun teklifi komisyona uğramadan direkt olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşecek.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için sürpriz yaşanabilir. Daha önceki kanun teklifleri AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti ancak EYT'liler pes etmeden Türkiye'nin farklı illerinde bir araya gelerek, sosyal medyada örgütlenerek iktidara seslerini duyurmayı başarıyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş EYT ile ilgili bir çalışma yapmadıklarını ve yapmayacaklarını kesin bir dille ifade etmişlerdi.

Şubat'ta yeniden görüşüleeck olan kanun teklifine MHP'nin destek verme ihtimali olduğu konuşuluyor. Eğer ki kanun teklifine CHP, MHP,İYİ Parti ve HDP destek olursa kanun teklifi genel kuruldan geçebilir. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER

Son Güncelleme: 31.01.2019 11:48
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Eytli 2 saat önce

Umarım bu sefer olur. Her seferinde hüsranla sonuçlandı

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MUSTAFA KEMAL 5 dakika önce

Chp ve İyi parti milletvekillerini EYT nin oylamaya sunulduğu gün tam kadro mecliste olmalarını istiyoruz. her seferinde akp ve mhp neredeyse tam kadro mecliste Bizi destekleyen diğer partilerin vekilleri az sayıda katılıyorlar .. Neden ?

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