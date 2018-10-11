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“EYT’lilere hakkını verirseniz ülke batmaz”

Kamuoyunda en çok merak edilen ancak bir türlü meclis gündemine getirilmeyen ‘Emeklilikte yaşa takılanlar’ konusu mecliste dile getiren CHP Milletvekili Hürriyet'in açıklamaları şöyle;

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“EYT’lilere hakkını verirseniz ülke batmaz”

Kamuoyunda en çok merak edilen ancak bir türlü meclis gündemine getirilmeyen ‘Emeklilikte yaşa takılanlar’ konusu mecliste dile getiren CHP Milletvekili Hürriyet'in açıklamaları şöyle;

11 Ekim 2018 Perşembe 09:04
“EYT’lilere hakkını verirseniz ülke batmaz”

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet emeklilikte yaşa takılanlar konusunda mecliste yaptığı konuşmasında ortada büyük bir hak gaspı olduğunu dile getirdi. Milletvekili Hürriyet, 1999 öncesi çalışma hayatına başlayan sigortalıları mağdur etmenin hiçbir anlayışa sığmadığını söyledi.

SİYASİ DEĞİL VİCDANİ DÜŞÜNÜN

Konu hakkında mecliste konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, “1999 öncesi çalışma hayatına dâhil olan ilgili sigortalı, hizmet süresi ve prim günü sonunda emekli olacağını bilerek çalışmaya başlamış fakat yapılan düzenlemelerle emeklilikte yaşa takılanlar, diğer adıyla EYT'li yurttaşlarımız ciddi hak kaybına uğramış ve mağdur olmuştur. Bir düşünün, emekli olmaya hak kazanıyorsunuz ama maaşınızı alamıyorsunuz. Burada ciddi bir hak gaspı var mıdır, yok mudur? Eğer bunun cevabını siyasi değil de vicdani bir şekilde verebiliyorsanız EYT'lilerin de hakkını verebilirsiniz demektir”

ERKEN EMEKLİLİK DEĞİL, EMEKLİLİK HAKKI

Sözlerine devam eden Milletvekili Hürriyet, “Milyar dolara saraylar yaptırıp, yarım milyarlık uçağa binip, ejder meyveli smoothie yiyip, kilosu 5 bin liralık beyaz çay içildiğinde ülke batmıyorsa emeklilikte yaşa takılanların hakkını verince de inanın batmaz. Bir an evvel emeklilikte yaşa takılanların sorunları bu Meclise gelmeli ve yaşatılan mağduriyet son bulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak EYT'li vatandaşlarımızın mağduriyetlerini defalarca dile getirdik. Erken emeklilik değil, emeklilik hakkını isteyen yurttaşlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu

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Son Güncelleme: 11.10.2018 10:24
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