“EYT’liler varlıklarını oylarıyla ispat ettiler"

3600 ek göstergeden Emeklilikte yaşa takılanlara, Taşeronda olup kadro alamayanlardan Toplum Yararına Çalışanlara, Mevsimlik İşçilerden Çocuk İşçilere, AKP hükümetleri döneminde Türkiye’de her geçen gün katlanarak artan işsizlikten emeklinin derdine değin birçok konuya değinen Ömer Fethi Gürer, “Son olarak İstanbul'da yapılan seçimde, 800 bin oy farkıyla Ekrem İmamoğlu seçildi, artık seçim geçti, bundan sonra hizmet dönemi. Türkiye Büyük Millet Meclisine bu bağlamda büyük sorumluluklar düşüyor” dedi.

“3600 EK GÖSTERGE KONUSUNDA VERİLEN SÖZLER NE OLDU?”

Ülkemizde açlık sınırının asgari ücreti geçmiş durumda olduğunu hatırlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İşsizler kendini yakıyor, mağduriyetler artmış. Bunun yanında, polise, hemşireye, öğretmene, din görevlilerine 3600 ek gösterge konusunda verilen sözler var. Bunların gerçekleşmesi gerekiyor. Ayrıca biz, 3600 ek göstergenin devlet memurlarının tümüne verilmesi yönünde kanun teklifi de verdik çünkü geçim sıkıntısı had safhada” dedi.

“EYT’LİLER VARLIKLARINI OYLARIYLA İSPAT ETTİLER”

EYT'lilerin durumuna da değinen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, EYT'lilerin İstanbul seçimlerinde kendi varlıklarını oylarıyla ispat ettiklerini dile getirdi. EYT’lilere "Türedi." demenin sorunu çözmeyeceğini ifade eden Gürer, “EYT sorunu bu ülkenin gerçeğidir ve bir an önce Meclis eliyle bu sorun çözümlenmelidir” dedi.

“TAŞERON SORUNU BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMELİDİR”

Taşeronda olup kadro alanların, taşeronda kalıp kadro alamayanların sorunlarına Meclis eliyle çözüm getirilmesi gerektiğini, Kanun Hükmünde Kararnameyle taşeronda olan çok sayıda kişinin yine taşeron çalışan olarak kaldığını hatırlatan Ömer Fethi Gürer, “Kamudaki kiralık araç şoförlerinin yanı sıra, Sağlık Bakanlığında, Millî Eğitim Bakanlığında, farklı bakanlıklarda çalışan çok sayıda taşeron kardeşimiz var. Bunların bir an önce kadroya alınması gerekiyor. Biliyorsunuz, kamuda şu anda toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Ne yazık ki kamuda taşerondan kadroya geçenler bu toplu sözleşme görüşmelerinde yoklar. Onların bu mağduriyetinin de mutlak suretle giderilmesi gerekiyor” dedi.

“KÖLELİK DÜZENİ SONA ERSİN”

Toplum Yararına Program kapsamında 30 bin güvenlik görevlisinin de bu ayın sonunda işsiz kalacağını hatırlatan Gürer, “Bu kölelik düzeninin sona erdirilmesi gerekiyor. Toplum Yararına Program kapsamında, iş yerlerinde olan, Millî Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere tüm çalışanlara kadro verilmeli. "Geçici işçi", "mevsimlik işçi", "kampanyalı işçi" tanımları ortadan kaldırılmalı. 5 ay 29 gün, 9 ay 29 gün İşsizlik Fonu'na para kesip, daha sonra bu insanları işten çıkarıp İşsizlik Fonu'ndan da yararlandırmamayı hiçbir vicdanın kabul edeceğini sanmıyorum. İşsizliğin var olduğu yerde işi olanların da mağduriyeti artıyor. Esnek çalışmanın yanı sıra, fazla mesai yaptırılarak işçilere daha düşük ücretler veriliyor. Onların varlığında sorunlara çözüm üretilmesi gerekiyor” dedi.

“ÇOCUK İŞÇİLİK UTANÇ TABLOSUDUR”

Çocuk işçiliğin her geçen gün arttığını, 10 yaşındaki bedenlere, büyük yaştaki çalışanlara yüklenen yüklerin yüklendiğini ifade eden Gürer, “Bunlar bu ülkenin gerçeği, bunlarla ilgili çözüm üretmek Türkiye Büyük Millet Meclisinin asli görevlerinden olmalı” ifadelerini kullandı.

“ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞÇİLERİN MAĞDURİYETİ GİDERİLSİN”

Düşük ücretle çalışanların yanı sıra, üniversiteli işçilerin sorunlarına da değinen Gürer, “Üniversite mezunu işçilerin, devlet memuru statüsüne alınması yönünde geçmişte verilen sözler var. Onların özlük haklarıyla ilgili yapılması gereken düzenlemeler de ne yazık ki hala yapılmadı” dedi.

“SİGORTALILIKTA, STAJ-ÇIRAKLIK SÜRELERİ VE KADINLARIN ÇALIŞMADAN ÖNCEKİ DOĞUM BORÇLANMALARI ESAS ALINSIN”

Çırak ve stajyerlerin çalışmaya başladıkları andan itibaren yaşlılık sigortasına dâhil edilmesi için kanun teklifleri verdiğini, kadınların çalışmadan önceki doğum süreçleriyle ilgili borçlanmalarına yönelik kanun teklifinin de Mecliste beklediğini hatırlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çalışanların sorunlarına çözüm üretmeye yönelik bu bağlamda verdiğimiz kanun tekliflerinin ele alınmasının ülkede adaleti, paylaşımı, hakça yaşamı güçlendireceğine inanıyorum. Eğer çalışanların hakkını vermezsek onların sıkıntıları katlanır. Bugün, geniş tanımlı işsizliğin 8 milyona eriştiği ülkemizde kadın ve genç işsizliği de ne yazık ki daha yüksek rakamlarda. Genç işsizliği yüzde 26'ya vurmuş, üniversite mezunu olup da iş bulamayanların sayısı 1,5-2 milyon aralığına çıkmış durumda. Bunlar, bu ülkenin gerçekleri. O anlamda, seçimleri tamamladığımıza göre bunlarla ilgili çözüm üretme döneminin başlaması gerektiğine inanıyorum” dedi.

“MODERN KÖLELİK DÜZENİ HUZUR BOZUYOR”

"Esnek çalışma" adı altında modern kölelik düzeninin Türkiye'de çalışanlara huzur getirmediğini dile getiren Gürer, “Çalışanların kadrolu olarak, güvenceli çalışmaları, haklarının hukuklarının korunması, örgütlü olarak sendikalarda görev almaları ve sendikaların da varlığının güçlendirilmesi bu ülkenin çalışma barışı adına önemli olacaktır. İşçisiyle, çiftçisiyle, esnafıyla, köylüsüyle her kesim mağduriyetler yaşamaktadır” dedi.

“AKP İKTİDARI, 17 YILDIR ÇALIŞANLAR LEHİNE BİR DÜZENLEME YAPMADI”

Çalışan her kesimin sorunlarına kulak tıkayarak ülkenin yönetilemeyeceğini ifade eden Gürer, “Onların mağduriyetini gidermek başta iktidarın görevidir. İktidar buraya bunlarla ilgili kanun teklifleri getirmiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi on yedi yıllık iktidarı boyunca çalışanların lehinde bir düzenleme de yapmadı ama bizim getirdiğimiz kanun tekliflerinin Mecliste karşılık bulmasını diliyorum” dedi.

“ARTIK EMEKLİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜN”

Son olarak emeklilerin yaşadığı sorunlardan bahseden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu ülkede emekli 3 ayrı maaş almaktadır. 2000 yılından önce emekli olanlar, 2000-2008 aralığında emekli olanlar, 2008'den sonra emekli olanlar olmak üzere 3 ayrı emekli maaşının varlığı emeklilerin mağduriyetini artırmaktadır. Bu konuda da intibak yasasıyla ilgili bir kanun teklifi verdim. Bunun da önümüzdeki günlerde Meclisimize geldiğinde değerlendirileceğini düşünüyorum. Aylık bağlama oranlarıyla ilgili yapılan yanlıştan dönülmelidir. Emekli olanların ne yazık ki aylık bağlama oranlarıyla maaşları emekli oluncaya kadar geriye doğru işlemekte, bu konuda da büyük mağduriyetler yaşanmaktadır” dedi.