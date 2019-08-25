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“EYT’liler, işten atılmayı değil alkışı hak ediyorlar”

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak tabir edilen, prim gününü doldurduğu halde yaş nedeni ile emekli olamadığı için yasal hak arayışında bulunanların işten atmalarına tepki gösterdi.

“EYT’liler, işten atılmayı değil alkışı hak ediyorlar”

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak tabir edilen, prim gününü doldurduğu halde yaş nedeni ile emekli olamadığı için yasal hak arayışında bulunanların işten atmalarına tepki gösterdi.

25 Ağustos 2019 Pazar 10:39
“EYT’liler, işten atılmayı değil alkışı hak ediyorlar”

Gürer, “EYT’liler işten atılmayı değil alkışı hak ediyorlar” dedi.

“HAK MÜCADELESİNE VERİLEN TEPKİ, SONUNDA TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GİDECEKTİR”

Son olarak Üsküdar Belediyesinde çalışan Enver Ayvacı’nın EYT ile ilgili destek Twitteri nedeni ile işten çıkarılmasına tepki gösteren CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Emeğinin ve alın terinin karşılığını isteyen, işini doğru düzgün yaparak hak mücadelesi verenlere karşı uygulanan her yöntem sonunda tarihin çöplüğüne gidecektir. Enver’e yapılan haksızlık kabul edilemez” dedi.

“HAKKINI ARAYANLARI İŞTEN ATMAK, İNSAN HAKLARINA BİR SALDIRIDIR”

Emeklilikte Yaşa Takılanların demokratik yöntemlerle; kırıp dökmeden, hakaret etmeden, mağdur olduklarını ifade etmeye çalıştıklarını ve  siyasi iktidarın dikkatini çekip çözüm üretilmesini istediklerini ifade eden CHP’li Gürer, “Bu anayasal bir haktır. Hakkını arayanlara baskı uygulamak, işten atmak, tehditlerde bulunmak, demokratik bir hakkın önlenmesinden öte insan haklarına bir saldırıdır. İnsanları tahrik etmek, hak kullanımını engellemek. Demokratik bir talebinde dahi baskı ve tehdit uygulamak demokrasi ile bağdaşmaz. Emeklilikte Yaşa Takılanlar, hakları ellerinden alınanlardır. Ülkeyi yöneten siyasi iktidarların beceriksiz ve yanlı uygulamaları nedeni ile 1999 yılında yasa çıktığında, geriye doğru işletilip istisna bir durumda yaratıldı. O günün koşullarında deprem ve ekonomik kriz ile çıkarılan yasa, 58 olan kademeli yaşı, AKP iktidarı, 2008 yılında 65 yaşa çıkarttı. AKP, mezarda emeklilik denen bu düzenlemeden öte ‘Aylık Bağlama Oranı’ ile oynayarak yükselen değil düşen emekli maaş uygulamasının kanununu çıkardı. Bu düzenlemeden etkilenen kesim,  emeklilik süreci gelmeden kanun etkisini yeterince fark etmedi ama prim günü dolup işten çıkarıldığında olay açığa çıktı. EYT’liler bu büyük yanlışın düzeltilmesi ve haklarının verilmesi için mücadele başlattı” dedi.

“MİLYONLARI ETKİLİYOR”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP iktidarlarında sağlıklı verilere ulaşmanın da imkansız hale geldiğini belirterek, “Bakanlık, EYT’den etkilenenlerin sayısını vermekten kaçınıyor. Doğrudan etkilenen sayısı milyona dayandı. Gün ve prim süresi dolup işini kaybedene, işveren “yaşlısın” diye iş vermezken, devlet “gençsin” diye emekli etmiyor. Bir evde iki aynı durumda EYT’li varsa mağduriyet daha da katlıyor. Ayrıca SGK primlerini ödemedikleri süreçte sağlık hizmetlerinden de yararlanamıyorlar. Mutlaka yasal düzenleme ile mağduriyetlerin giderilmesi gerekiyor. Bu nedenle kamuoyu oluşturmak için sosyal medya üzerinden dayanışma sürdürüyorlar, dernekleşiyorlar. Sesleri duyulsun istiyorlar. Demokratik talep ve haklarını kullanıyorlar. Bu hak mücadelesi verenleri, haklarını arıyorlar diye işten atmak, baskı uygulamak kabul edilebilir bir durum değildir. İşten atılan  emekçi mutlaka işe geri  alınmalıdır. EYT, ülkenin gerçeğidir ve çözüm üretilmelidir. EYT’liler için verdiğim Yasa Teklifi, Cumhur ittifakı destek vermediği için meclisten geçmedi. Bu konuda tüm siyasi partiler ortak komisyon kurup, her yönü ile sorun ele alınıp mutlaka çözüm üretilmelidir. Herhangi bir partiye oy vermiş yüzbinlerce insanı “türedi” diye niteleyip, sorunu görmezden gelmek sorunu ortadan kaldırmıyor, büyütüyor. CHP Genel Balkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nunda vurguladığı gibi ‘sorunun çözümü için CHP olarak her desteği vermeye hazırız’” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
eyt liler işten atılmayı değil alkışı hak ediyorlar
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