EYT’liler için tek madde yeter

Türkiye’de yaklaşık 3 milyon kişi 1999 yılında çıkarılan yasa nedeniyle yaşa takıldı ve emekli olamıyor. Durumun düzeltilmesi için Meclis’te defalarca kanun teklifi verildi ancak iktidar milletvekillerinin oylarıyla geri çevrildi. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ise YARIN Ankara’da olacak ve mağduriyetlerinin giderilmesini isteyecek.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise EYT’lilerin sorunun çözümü için Meclis’e bir kez daha kanun teklifi verdi ve 1999 yılında yapılan düzenlemeyi şöyle değerlendirdi: “Hukukta kanunların uygulanması yürürlüğe girdikten sonraki dönemi kapsar. Bu sebeple hukuk kuralları ilke olarak geriye yürümez. Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için bu yasanın geriye doğru işlemesinin iptal edilmesi gerekmektedir”.

“Erken yaşta çalışmaya başlayıp prim günü ve hizmet süresini tamamlamış olmasına rağmen, yaş şartını tamamlayamadığı için emekli olmayan kişi, ailesinin geçimini sağlamakta zorlanmaktadır” diyen Tanrıkulu, bu insanlara yaşlı oldukları için iş verilmediğini belirterek, “Hatta devlet sektörü ‘yaşlısın’ demekte, emekli edilmeyi talep ettiğinde ise devlet ‘gençsin’ demektedir” ifadelerini kullandı.

TEK MADDE YETER

“Prim günü dolanın yaşa takılmadan emekli olması genç işsizliği önlemek açısından da önem arz etmektedir” diye dikkat çeken Tanrıkulu, kanun teklifinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa şu maddenin eklenmesinin mağduriyeti giredeceğini açıkladı:

GEÇİCİ MADDE 70- 08.09.1999 tarihinden önce ilk defa sigortalı veya iştirakçi olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanuna ve mülga sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik için gereken prim gün sayısı ve sigortalılık süresi veya hizmet süresi koşullarını sağlayıp yaş koşulunu sağlamayanlardan, Kuruma yazılı olarak başvuranlara yaşlılık aylığı bağlanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir".

Kanun Teklifi şöyle;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

31.5.2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmasına dair teklifim gerekçesi ile birlikte ektedir.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Av.Dr. M. Sezgin TANRIKULU

İstanbul Milletvekili

Sezgin Tanrıkulu tarafından TBMM'ne sunulan kanun teklifinin gerekçesi şöyle açıklandı;

08.09.1999 tarihinde çıkarılan 4447 sayılı yasa ülkemizde yürürlüğe girdikten sonra geriye doğru işletilen bir yasa olarak yaklaşık 3 milyon vatandaşımızın hakkını gasp etmiştir. Hukukta kanunların uygulanması yürürlüğe girdikten sonraki dönemi kapsar. Hukukun bu temel kuralının amacı, hukuka olan güveni sarsmamak ve herkesi bir işlemi yaptığı sıradaki kurallarla sorumlu tutmaktır. Bu sebeple hukuk kuralları ilke olarak geriye yürümez. Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için bu yasanın geriye doğru işlemesinin iptal edilmesi gerekmektedir.

Yürürlüğe girmesinden önce yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi ile emekliliğe hak kazanılan 4447 sayılı Kanun Anayasa Mahkemesinin 23.02.2001 tarihinde aldığı karar ile iptal edilmiştir. Erken yaşta çalışmaya başlayıp prim günü ve hizmet süresini tamamlamış olmasına rağmen, yaş şartını tamamlayamadığı için emekli olmayan kişi, ailesinin geçimini sağlamakta zorlanmaktadır. İş aradığında ise; özel sektör ve hatta devlet sektörü "yaşlısın" demekte, emekli edilmeyi talep ettiğinde ise devlet "gençsin" demektedir. Ancak dikkat edilmeyen husus şudur ki mağdur olan kişi ailesine bakmakla yükümlüdür.

Anayasamızın 5 inci maddesinde belirtilen "Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır." sorumluluğu da o kadar önemlidir.

Emeklilikte yaşa takılanlar, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dâhil birçok yolla haklarını arama çabalarına girmişlerdir fakat hala bir sonuç elde edememişlerdir. Prim günü dolanın yaşa takılmadan emekli olması genç işsizliği önlemek açısından da önem arz etmektedir.

Teklifimizle, prim günü ve sigortalılık veya hizmet süresini tamamlamış ve hiçbir sigorta kapsamında çalışmadan yaşımın dolmasını beklemek zorunda olan emeklilikte yaşa takılanların maruz kaldığı ayrımcılık, adaletsizlik ve hukuksuzluğun ortadan kaldırılarak tüm emekliler arasında hak ve yükümlülükte hukuksal eşitliğin sağlanması amaçlanmıştır.

31.5.2006 TARİHLİ VE 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 70- 08.09.1999 tarihinden önce ilk defa sigortalı veya iştirakçi olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanuna ve mülga sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik için gereken prim gün sayısı ve sigortalılık süresi veya hizmet süresi koşullarını sağlayıp yaş koşulunu sağlamayanlardan, Kuruma yazılı olarak başvuranlara yaşlılık aylığı bağlanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

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