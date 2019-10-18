EYT yasası için milyonları üzen haber geldi! İşte detaylar

EYT'li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Meclis'e sunuldu. 2020'de ekonomide yüzde 5 büyüme öngörülüyor. İstihdamda 1 milyon 52 bin artış bekleniyor. EYT için ise üzen bir haber geldi. EYT kanunun çıkması durumunda kamuoyunda EYT'liler olarak isimlendirilen emeklilikte yaşa takılan 6 milyon vatandaş bulunduğu belirtiliyordu. Bu doğrultuda da EYT kanunun çıkmasından sonra ne zaman emekli olurum sorusu da gündeme geliyordu. Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili olmuştu. Berat Albayrak, sorulara "EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok" diye yanıt vermişti.

EYT YASASI İÇİN MİLYONLARI ÜZECEK HABER!

Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi. EYT ile ilgili hükümet bir çalışma olmadığını açıklamıştı.

EYT Çıkarsa Kimler Yararlanabilecek?

EYT kanunun Meclis'te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi bulunan kişileri kapsayacağı belirtiliyor. 1999'da yürürlüğe alınan 4447 sayılı Kanun ile emeklilik yaşı kadın sigortalılıklarda 58, erkek sigortalılarda ise 60 olarak belirlenmişti. Emeklilik için prim gün sayısı da 7 bine çıkartılmıştı. Bu yüzden de EYT kanunu çıkarsa 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayan sigortalılar, kanunun kapsamında bulunacak.

EYT Çıkarsa Ne Zaman Emekli Olurum?

EYT kanunun çıkması durumunda kamuoyunda EYT'liler olarak isimlendirilen emeklilikte yaşa takılan 6 milyon vatandaş bulunduğu belirtiliyor. Bu doğrultuda da EYT kanunun çıkmasından sonra ne zaman emekli olurum sorusu da gündeme geliyor. Ancak her vatandaşın sigortalılık durumunun farklı olması ve yanı sıra 4A/4B/4C şeklinde farklı sigorta kolları için belirlenmiş olan emeklilik koşulları farklılık gösterdiğinden, bu emeklilik tarihlerinin zamana yayılacağı tahmin ediliyor. Ne olursa olsun 6 milyon vatandaşın aniden emekli olmasının devlet bütçesi için oluşturacağı ciddi yük dolayısı ile gerçekçi bir yaklaşımda bu sürecin aniden olmasının mümkün olmadığı görülüyor.

Ne Zaman Emekli Olurum Öğrenme

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) çatısı altında bulunan 4A/4B/4C sigorta kollarından herhangi birisine bağlı bulunarak, çalışan milyonlarca vatandaş emeklilik hayali kurmaya devam ediyor. Yaşam standartları yüksek bir emeklilik için uzun yıllar çalışan vatandaşlar SGK ne zaman emekli olurum servisini kullanarak, emekliliklerinin ne zaman olacağını öğrenebiliyor. SGK ne zaman emekli olurum servisi ile emeklilik tarihinizin ne zaman olacağını öğrenebilmenizse çok kolay. Ne zaman emekli olurum sorgulaması için;

• Tarayıcınızda "uyg.sgk.gov.tr/nezaman/" adresini arama kısmına yazarak, aratın.

Açılan SGK "Ne Zaman Emekli Olurum" servisinde;

• Cinsiyet seçiminizi yapın.

• Doğum tarihinizi girin.

• Hizmete başlama tarihinizi girin.

• Maluliyetiniz Var Mı? Seçimini yapın.

• Erken Yaşlanma Var Mı? Seçimini yapın.

• SSK prim ödeme gün sayınızı girin.

• Diğer sandıklara ait gün sayınızı girin.

• Askerlik/sanatçı gün sayınızı girin.

• Fiili gün sayınızı girin.

• Yurtdışı gün sayınızı girin.

• 3600 günün doldurulduğu tarihi girin.

• Son olarak en alttaki "Gönder" tuşuna tıklayın.

Bu işlemlerle sonucunda girdiğini bilgiler üzerinden ne zaman emekli olurum öğrenebilirsiniz. Ancak burada girdiğiniz bilgiler ile SGK verileri arasında farklılık olması durumunda hem emeklilik başvurularında hem de EYT işlemlerinde SGK verilerinin kabul edileceğini unutmayın. Herhangi bir hatalı başvuru ve gecikmelerin oluşmaması adına güncel SGK verileri üzerinden emeklilik hesaplamalarınızı ve planlamalarınızı yapmaya dikkat etmeniz gerekiyor.

BAKAN ALBAYRAK'TAN EYT AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili oldu. Albayrak, sorulara "EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok" diye yanıt verdi. Albayrak'ın, sunumunda, "Seçimlerin yenilenmesi ve ekonomik saldırılar olmasaydı bugün ekonomideki veriler bizim istediğimiz noktada olacaktı. Ama çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede özellikle işsizlikte pozitif adımlar olacak" dediği öğrenildi.

EYT İÇİN 3 TEKLİF NEDİR?

-Kadın için 50, erkek için 55 yaşını doldurmuş ve en az 3,600 gün hizmeti bulunan çalışanları dikkate almaktadır. Şayet bu teklif 2019 yılı içinde kabul edilirse, 1969 yılı ve öncesinde doğan 3,600 günlük (10 yıl) hizmeti bulunan kadınlar ile 1964 yılı ve öncesinde doğmuş ve yine 3,600 gün hizmeti olan erkek çalışanları kapsamış olacak

-Çalışma süresini tamamlamış olmak, yani ilk giriş tarihinin üzerinden kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yılın geçmiş olması. Yaş Haddini tamamlamış olmak yani kadınlarda 40-58 yaş, erkeklerde ise 44-60 yaş arasında bulunmak yeterli olacak.

-08.09.1999 ve öncesinde ilk kez SGK kapsamında çalışmaya başlayan herkesin kadın ya da erkek çalışan ayrımı yapılmadan 5,000 günlük hizmet ile emekli olması gerçekleşebilecek. Böylelikle EYT kabul edilen herkesi kapsamış olacak.​

FİNLANDİYA MODELİ

Finlandiya ve Almanya'da emeklilik yaşı 65-67 arasında, Türkiye'de 2008 sonrasında yaş erkekte 61, kadında 58. Finlandiya'da geliştirilen sisteme göre, emekliliğine kısa bir süre kalan bireylere alınacak maaş için her yıl yüzde 2 daha az maaş ödeniyor. Zaman zaman bu uygulamanın EYT'lilere uyarlanmasıyla ilgili tartışmalar gündeme gelmişti.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILMAK NE DEMEK?

E-devlet platformunda (turkiye.gov.tr) 4A, 4B veya 4C hizmet dökümünüzdeki bilgilere göre "normal şartlarda ne zaman emekli olurum?" aracı iş gününüzü ve emekli olabileceğiniz yılı gösterir. Söz konusu araçta iş gününüzün emekli olabileceğiniz yaştan önce biteceğini görebilirsiniz. İşte emeklilikte yaşa takılmak buna deniyor. Yani emekli olmak için gerekli asgari iş gününü tamamladıktan sonra yasaya göre emekli olabileceğiniz yaşı beklemeniz gerekiyor.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKINLAR NE İSTİYOR?

Seslerini duyurmaya çalışan EYT'ler düzenledikleri online imza kampanyası ile özellikle erken emeklilik istemedikleriniz, 1999 yılında çıkan 4477 sayılı yasanın geriye doğru işletilmesi nedeniyle mahrum kaldıklarını belirttikleri haklarını geri istediklerini ifade ediyorlar. 19 Kasım 2018 itibari ile EYT online imza kampanyasına 70 binden kişi imza verdi.​