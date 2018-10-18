EYT ve AF Konusunda Son Dakika Gelişmesi!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve mahkumlara af konusu son günlerin en çok tartışılan konusu olarak sıcaklığını koruyor. Her iki konu içinde olsun ve olmasın diyen taraflar var. Kimisi af çıkmasını isterken kimisi erken emeklilik imkanının sunulmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlete Bahçeli arasında yapılan gözüşmenin detayları belli oldu.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ EYT İLE AF KONUSUNU GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde meclisteki grup toplantılarında yaptıkları konuşmadan sonra bir araya gelerek ikili görüşme yaptılar. Bahçeli ve Erdoğan emeklilikte yaşa takılanlar, af kanun teklifi ve yerel seçimlerdeki ittifak konularını görüştüler.

MHP Lideri Bahçeli daha önce defaatle Af konusunda millete söz verdiklerini ve bu sözden caymayacaklarını söyledi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda ise yine Bahçeli İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'e talimat ve görev vermiş, MHP'li Arzu Erdem'de hazırladığı EYT kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmuştu. Sadece MHP değil EYT konusu Ak Parti dışındaki tüm partilerin orttak konusu haline geldi. İYİ Parti, CHP, HDP ve MHP hazırladıkları kanun tekliflerini Meclise sundular. Meclis Başkanlığı'da sunulan kanun tekliflerini Bütçe Komisyonuna gönderdi.

Erdoğan ile Bahçeli arasında yapılan görüşmenin en kritik konusu olan emeklilikte yaşa takılan konusuydu. Meclis kaynaklarının aktardığına göre Erdoğan EYT konusunda Bahçeli'yi ikna etmeyi başardı. Erdoğan ''Sayın Devlet Bahçeli'ye bu yükün altından ekonomik olarak kalkamayacağımızı rakamlarla anlattım. Emeklilikte Yaşa Takılanlar denilen grubun sayısı 6.2 milyon kişiyi buluyor. SGK'ya maliyeti 750 milyarın üzerine çıkıyor. Sayın Bahçeli, bu konuda ikna oldu. Bu konu artık gündemden çıkacak" dediği iddia edildi.

Erdoğan, Salı günü yaptığı grup toplantısı konuşmasında ''dünyanın hiç bir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir şey yok. 6 milyondan fazla insan erken emeklilik istiyor ancak bunun maliyeti çok yüksek, bunu ekonomik olarak kaldıramayız. Üstelik, bu EYT denilen hatta bu isimle dernek kuranlar fırsatçılardır.'' ifadelerini kullanmıştı.

MHP'NİN AF KANUN TEKLİFİ

Milliyetçi Hareket Partisi'nin geri adım atmadığı tek konu af kanun teklifi olarak görülüyor. Bahçeli her fırsatta söz verdik, sözümüzü tutacağız diyerek af konusunda ısrar ediyor. İlk başlarda Erdoğan, af çıkarmamız mümkün değildir dese de daha sonraları üslubunu biraz daha yumuşatarak, devlete karşı işlenmiş suçlar için ne yaparabiliriz bir bakacağız demişti. Son olarak da Hakim ve Savcılar Kura Çekimi töreninde konuşan Erdoğan, '' Af konusunun daha insani, daha vicdani hale getirilmesi için talimat verdim, arkadaşlar ilgileniyorlar'' demişti.

Erdoğan ve Bahçeli'nin yaptığı ikili görüşmede af konusuna da değinildi. Bu konuda da Bahçeli Erdoğan'ı ikna etti ancak af konusunun 2019 Mart yerel seçimlerinden sonraya bırakmak şartıyla.

Bu iddialara göre Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunu kapanırken, af konusu 2019 Mart ayından sonra Meclis'e gelecek.

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