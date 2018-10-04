'EYT Sorunu Bir An Önce Çözülmelidir'

Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal Emeklilikte Yaşa Takılanlara İlişkin yazılı bir basın açıklaması yayımladı.

Basın açıklamasının öne çıkan satırbaşları şöyle;

Emeklilikte yaşa takılan yüzbinlerce vatandaşımızın sorunu bir an önce çözülmelidir.

Geçmiş hükümetler ve AKP hükümetleri döneminde emeklilik yaşı defalarca değişti, sık sık prim affı getirildi. Kamuda ya da özel sektörde çalışan, benzeri işleri yapan aynı yaşta olan vatandaşlarımız, sosyal güvenlik primi başlangıç tarihi, prim türü gibi nedenlerle birbirinden çok farklı tarihlerde emekli olmaktadır. Bu bir adaletsizlik midir evet adaletsizliktir. Elbette çalışmak, üretmek hepimiz için ülke için temel hedeftir ama birde emeklilik dediğimiz insan hayatının önemli bir dönemi var.

Seçimler öncesinde iktidar ve muhalefet partilerinin sosyal güvenlikle ilgili açıklamaları hatırlanacaktır. Emeklilikte yaşa takılan yüzbinlerce vatandaşımız, yaş engelinin kaldırılması ve emekli olmaları için bir düzenleme yapılacağı konusunda beklenti içine sokulmuştur. Emeklilikte yaşa takılanların sorunun çözülmesi Cumhuriyet Halk Partisi’nin de seçim vaatleri içinde yer almıştır. AKP dışında TBMM de grubu bulunan siyasi partiler in tamamı meclis tatildeyken yeni yasama dönemi açılır açılmaz emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümü için açıklamalarda bulunmuştur. Konu ile ilgili olarak benimde içinde yer aldığım milletvekili arkadaşlarımız çalışmalar yapmış, bu konuda meclise kanun teklifleri verilmiştir. Yüzbinlerce yurttaşımızı ilgilendiren bu konunun ivedi olarak çözümü için diğer tüm siyasi partileri CHP grubunun bu teklifine destek olmaya çağırıyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan vekilleri, biz milletvekilleri emeklilikte yaşa takımlarla ilgili verilen kanun tekliflerinin bir an önce gündeme alınması ve kangren olmuş bu sorununun çözülmesi için Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna çağrıda bulunduk. Yüzbinlerce vatandaşımızın talebini dile getirdik. Hükümetin, özellikle seçim vaatleri arasına emeklilikte yaşa takılanların sorunun çözüleceği sözünü veren MHP bu çağrıya kulak tıkayamaz. Biz bu konuda yapılacak, çalışmalara destek vermeye hazırız. Şimdi Maliye bürokratları kaynak yok diyecekler, Saraya kaynak varda, lüks makam uçaklarına ve araçlarına kaynak varda emekliye mi yok.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen çalışanlarımızın sorunlarına uzun yıllar boyunca çözüm aramış ancak parlamentoda çoğunluğa ulaşılmadığı için bu sorun çözülememiştir. Buradan iktidar ve tüm parti gruplarına sesleniyoruz daha önce verdiğiniz sözünüzde durun. Aksi halde emeklilik te yaşa takılan tüm yurttaşlarımızın vicdanlarını kanatmış olacaksınız.

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