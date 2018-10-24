EYT Meclis'te Kabul Edildi!

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin İYİ Parti'nin önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek öneri için komisyon kurulup kurulmayacağına karar verilecek.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu tarafından meclise sunulan emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin grup önerisi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Önergeye CHP, MHP ve HDP destek verdi. Öneri, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek komisyon kurulup kurulmayacağına karar verilecek.
Söz konusu önergenin kabulü ile EYT'lilerin sorunlarına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önergenin Genel Kurul'da görüşülmesi benimsenmiş oldu.
AK PARTİ RET OYU VERDİ
Grup önerisi üzerine konuşmalar yapılırken, AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında sık sık tartışma ve sataşmalar yaşandı. Önerinin oy çokluğuyla gündeme alınmasını muhalefet sıraları alkışlarla kutlarken, AK Partililerin ret oyuna karşılık önergenin kabulü sonrası Genel Kurul'u yöneten MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan birleşime 10 dakika ara verdi.
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Helâl olsun be
Madem erken yaşta herkes emekli oşmak istiyor şöyle bir önerim var:
5 Yaşında başlıyoruz Anaokuluna. 17-18 yıl sürüyor eğitim- öğretim- öğrenim hsyatımız. 5 yaşında çalışmaya başlasak 25 yılda tani 30 yaşında emekli oluyoruz. Alın size erken yaşta emelilik projesi.