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"EYT mağduriyetinin 20'nci yılında Ankara'da taleplerimizi haykıralım"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen yurttaşların 8 Eylül'de Ankara'da yapacağı mitinge katılım çağrısı yaptı.

"EYT mağduriyetinin 20'nci yılında Ankara'da taleplerimizi haykıralım"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen yurttaşların 8 Eylül'de Ankara'da yapacağı mitinge katılım çağrısı yaptı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:04
"EYT mağduriyetinin 20'nci yılında Ankara'da taleplerimizi haykıralım"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen yurttaşların 8 Eylül'de Ankara'da yapacağı mitinge katılım çağrısı yaptı. 

"SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ"

8 Eylül 1999 tarihinde çıkarılan bir yasayla emeklilik hakları elinden alınan EYT mağdurlarıyla ilgili dayanışma duygularını paylaşan Ayhan Barut, "Tam 20 yıldır süren bu mağduriyetin artık sona ermesi için 8 Eylül'de siz de sesimize ses verin. Bir ve beraber olursak her sorunu aşarız. Unutmayın siz yoksanız bir eksiğiz" dedi. 

"VERDİKLERİ SÖZLERİ TUTSUNLAR"

EYT sorununun çözümü için bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) çok sayıda soru önergesi, kanun teklifi ve araştırma önergesi sunup mücadele eden Ayhan Barut, EYT mağdurlarının erken emeklilik değil, sadece ellerinden alınan haklarını istediklerini anımsattı. EYT mağdurlarının çilesine artık son verilmesi gerektiğine dikkat çeken Ayhan Barut, "08 Eylül 1999 tarihi öncesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu olarak çalışma hayatına başlayan ancak dönemin koalisyon hükümetince çıkarılan  4447 Sayılı Kanunun geriye dönük işletilmesiyle mağdur edilen yurttaşlarımızın her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz. Tam 17 senedir ülkeyi yöneten AKP ve küçük ortağı MHP, bu mağduriyetin giderileceği yönünde çok kez söz verdi ama sözlerini tutmuyorlar. Bu sözlerini onlara tekrar hatırlatıp çözüm için mücadele edeceğimizi bir kez daha göstereceğiz" şeklinde konuştu. 

"HAYDİ ANKARA'DA BULUŞALIM"

EYT mağdurlarının 8 Eylül 2019 tarihinde Ankara Tandoğan Meydanı'nda saat 12.00'da yapacağı buluşmaya herkesi çağıran Ayhan Barut, "Milyonlarca EYT mağdurunun haklı taleplerini kimse görmezden gelemez. Verdiğiniz sözleri tutacak, bu çileyi artık bitireceksiniz. Biz bu sorun çözülene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. EYT mağdurlarının gasp edilen hakkını vermezseniz, hukuki ve meşru mücadelemizle hakkımızı söke söke alacağız. Bu kutsal hak arayışının coşkun seli karşısında kimse duramaz. Haydi hep birlikte 8 Eylül'de Ankara'da buluşalım" diye konuştu.

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