EYT'lilelerden Farklı Eylem!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) 6 Kasım 2019 tarihinde saat 20:30'da 10 dakika boyunca ışıkları kapatıp açarak farklı bir eyleme imza atacaklarını belirtti.

Ömer Fethi Gürer'in meclis konuşması şöyle;

"Emeklilikte yaşa takılanlar "Hakkımız, emeğimiz, alın terimiz için biriz, birlikteyiz, buradayız." diyebilmek adına 6 Kasım 2019 Çarşamba, bugünden başlayarak 20.30'da ışıkları on dakika açıp kapatma eylemi yapacaklardır. EYT'lilere verilen sözler tutulmalıdır. Emeklilikte yaşa takılanların haklı ve kararlı mücadelesini destekliyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar gün ve primlerini ödedikleri hâlde sonradan yapılan değişiklikle mağduriyete uğramış kesimdir ve emeklilikte yaşa takılanların hakkı mutlak suretle verilmeli ve bu eylemleriyle siyasi iktidar taleplerini dikkate alarak gereğini yapmalıdır diyorum."

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