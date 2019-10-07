EYT'li Annelerin Durumu Meclis gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Burcu Köksal, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na iki ayrı soru önergesi verdi.

EYT'LİLERİN SAYISAL VERİSİ HAKKINDA ÇALIŞMA YAPILDI MI?

Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) vatandaşların sayısına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir çalışma yapılıp yapılmadığını soran Milletvekili Köksal, "1999 yılında çıkan bir yasanın ilk defa geriye işlemesi yüzünden emeklilik hakları ellerinden alınan Emeklilikte Yaşa Takılanlar diye adlandırdığımız vatandaşlarımız vardır. Bu vatandaşlarımızın sayısına ilişkin Bakanlığınızca herhangi bir çalışma yürütülmüş müdür? Yürütülmüşse sayısal verileri nasıldır?" dedi.

KAMUOYUNDA ERKEN EMEKLİLİK GİBİ YANLIŞ BİR ALGI OLUŞTURULUYOR

Önergesinde "Emeklilikte Yaşa Takılan" vatandaşlara ilişkin kamuoyunda "erken emeklilik" gibi yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığının önemle altını çizen Köksal, "Bu konuda da Bakanlığınızca bu yanlış algıyı kırmaya yönelik hiçbir açıklama yapılmamaktadır. Bakanlığınızın görevi halkı doğru bir şekilde aydınlatmak değil midir? Emeklilikte yaşa takılanların hak ettikleri emekliliğe kavuşmaları için Bakanlığınızca herhangi bir çalışma yürütülmekte midir?" ifadelerini kullandı.

DOĞUM BORÇLANMASI BEKLEYEN ANNELERİN DURUMU NE OLACAK?

Milletvekili Burcu Köksal, Bakan Selçuk'un cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği bir diğer soru önergesine ise SGK öncesi doğum borçlanması bekleyen annelerin durumunu gündeme getirdi.

SGK öncesi doğum borçlanması bekleyen annelerle ilgili Bakanlık tarafından bir çalışma yürütülüp yürütülmediğini soran Köksal, "Sigorta öncesi doğum borçlanması bekleyen annelerin sayısına ilişkin elinizde sayısal bir veri var mıdır? SGK öncesi doğum borçlanması bekleyen annelere doğum borçlanması hakkı tanınmasına yönelik Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır? Erkeklere sağlanan askerlik borçlanması gibi kadınlara da SGK öncesi doğum borçlanması hakkı sayesinde hazineye girecek gelire ilişkin bir hesaplama yapılmış mıdır?" diye konuştu.

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