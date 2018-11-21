EYT İçin Son Dakika Açıklaması

CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel Sosyal Medya hesabından EYT açıklamasında bulundu.

Özgür Özel paylaşımında "#EmeklilikteYaşaTakılanlar emin olsunlar ve hazır olsunlar CHP onlar için çalışmaya devam ediyor ve edecek. #EYT için yeni bir hazırlığımız var yeni bir çalışmamız var yeni bir hamlemiz olacak. #EmeklilikteYaşaTakılanlar Yanlız değildir. CHP #EYT’nin yanındadır." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in bu paylaşımı EYT bekleyenleri heyecanlandırdı.

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