Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

EYT İçin Son Dakika Açıklaması

CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel Sosyal Medya hesabından EYT açıklamasında bulundu.

EYT İçin Son Dakika Açıklaması

CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel Sosyal Medya hesabından EYT açıklamasında bulundu.

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:10
EYT İçin Son Dakika Açıklaması

CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel Sosyal Medya hesabından EYT açıklamasında bulundu.

Özgür Özel paylaşımında "#EmeklilikteYaşaTakılanlar emin olsunlar ve hazır olsunlar CHP onlar için çalışmaya devam ediyor ve edecek. #EYT için yeni bir hazırlığımız var yeni bir çalışmamız var yeni bir hamlemiz olacak. #EmeklilikteYaşaTakılanlar Yanlız değildir. CHP #EYT’nin yanındadır." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in bu paylaşımı EYT bekleyenleri heyecanlandırdı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
eyt son dakika açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mehmet 10 dakika önce

Adamsınnnn

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
AKP'nin Antalya adayı Menderes Türel
AKP'nin Antalya adayı Menderes Türel
Taşeron İşçiler İçin Kanun Teklifi
Taşeron İşçiler İçin Kanun Teklifi
"AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu!"
"AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu!"

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim