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EYT için sert sözler: Adam olun da sözünüzü tutun

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili sert ifadeler kullanarak "adam olun da sözünü tutun" dedi.

EYT için sert sözler: Adam olun da sözünüzü tutun

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili sert ifadeler kullanarak "adam olun da sözünü tutun" dedi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 10:17
EYT için sert sözler: Adam olun da sözünüzü tutun

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili sert ifadeler kullanarak "adam olun da sözünü tutun" dedi.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği toplantıya katıldı.

Parti olarak TBMM Genel Kurulu ile komisyonlarında, EYT’lilerin mağduriyetinin giderilmesine dair verilen önerge ve kanun değişikliği tekliflerinin, AKP ve MHP’li vekillerce reddedildiğini belirten Dikbayır, sert sözler kullandı.

“EYT’LİLER SEBEBİYLE ERHAN USTA’YI GÖREVDEN ALDILAR”

EYT’lilerle ilgili olarak, Meclis’e verdikleri ilk önergenin, MHP tarafından desteklendiğini ifade eden Dikbayır konuşmasına şöyle devam etti:

“EYT mağdurlarına MHP de söz verdiği için bizi destekledi. Çok değerli Grup Başkanvekilleri Erhan Usta da bize destek verdi diye, bir saat sonra görevden alındı. Bir partinin programı, onun namusudur. Adam olun da sözünüzü tutun.”

“HÜKÜMETE SEÇİMLERDE SARI KART GÖSTERİN”

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, konuşmasında vatandaşlara da seslendi.

AKP Hükümeti’nin seçim vaatlerine kanılmaması gerektiğini söyleyen Dikbayır şu ifadeleri kullandı:

“Yapacağız, sözlerine kanmayın. Bu sefer de kanarsanız, daha 4,5 sene seçim yok. ‘Seçimden sonra yapacağız. Programımıza koyduk’ diyecekler.”

Dikbayır, halkın yerel seçimlerde devleti yönetenleri uyarması gerektiğini ifade ederken, vatandaşa, ‘hükümete sarı kart gösterin’ çağrısında bulundu.

İYİ Partili Dikbayır, “Ben şuna üzülüyorum. Biz hergün hak aramak zorunda kalıyoruz. Dün Tank Palet için, bugün EYT için. Bunlar zaten bizim hakkımız. Bunu almak için neden mücadele etmek zorunda bırakılıyoruz” diye konuştu.

Kaynaklar; Milli Gazete

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 23.01.2019 19:07
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eyt sert sözler adam olun da sözünüzü tutun
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Bünyamin 9 saat önce

Allah ına gurban gardaşım

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