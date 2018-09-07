EYT İçin CHP'den Flaş Hamle!..

Emeklilikte Erken Yaşa takılanlar için Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından çok önemli bir hamle geldi.

CHP'li velik Ömer Fethi Gürer ''TBMM’deki aritmetiğe göre HDP’nin de destek vermesi ile AKP’ye rağmen kanunu meclisten çıkarabiliriz. Böylece hem yıllardır devam eden sorun çözülmüş olur hem de iktidar partisi dışındaki partilerin de kanun çıkarabileceği görülmüş olur. '' ifadelerini kullandı.

#EYT İÇİN YENİDEN KANUN TEKLİFİ VERDİM



TBMM’deki aritmetiğe göre HDP’nin de destek vermesi ile AKP’ye rağmen kanunu meclisten çıkarabiliriz. Böylece hem yıllardır devam eden sorun çözülmüş olur hem de iktidar partisi dışındaki partilerin de kanun çıkarabileceği görülmüş olur. pic.twitter.com/b9lfcFD0KB — ÖMER FETHİ GÜRER (@fethigurer) 3 Eylül 2018

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