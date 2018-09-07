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#EYT İçin CHP'den Flaş Hamle!..

Emeklilikte Erken Yaşa takılanlar için Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından çok önemli bir hamle geldi.

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#EYT İçin CHP'den Flaş Hamle!..

Emeklilikte Erken Yaşa takılanlar için Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından çok önemli bir hamle geldi.

07 Eylül 2018 Cuma 17:28
#EYT İçin CHP'den Flaş Hamle!..

Emeklilikte Erken Yaşa takılanlar için Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından çok önemli bir hamle geldi.

CHP'li velik Ömer Fethi Gürer ''TBMM’deki aritmetiğe göre HDP’nin de destek vermesi ile AKP’ye rağmen kanunu meclisten çıkarabiliriz. Böylece hem yıllardır devam eden sorun çözülmüş olur hem de iktidar partisi dışındaki partilerin de kanun çıkarabileceği görülmüş olur. '' ifadelerini kullandı.

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