EYT için AKP'ye Çağrıda Bulundu!

EMEKLİKTE YAŞA TAKILANLAR MAĞDUR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına dikkat çekti. Gürer, sigortalılıkla prim ve gün sayısını doldurmalarına rağmen, 1999 yılında çıkarılan kanun kapsamında emekli olabilmek için yaş bekleyen vatandaşların mağdur olduğunu anlattı.

Gürer, “Emeklilik şartlarını yerine getirmesine rağmen, hak ettiklerini alamayan binlerce mağdur vardır. Sigortalılıkla prim ve gün sayısını doldurmuş, ama yaş nedeniyle emekli olamayan vatandaşların sorunları mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır” diye konuştu.

KRİTİK TARIH: 1999

1999 yılında çıkarılan yasa öncesinde kadınların 20 yıl, erkeklerin ise 25 yıl çalışarak emekli olabildiklerini hatırlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu tarihten sonra çıkan ve 2006 yılında da kapsamı genişletilen yasa ile emeklilik yaşının 65’e kadar uzatıldığını belirtti. “Yasanın geriye doğru işletilmesi ile ciddi mağduriyetler oluştu” dedi.

AKP DIŞINDAKİ TÜM PARTİLER DESTEK VERECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Sorunun çözümü için AKP haricindeki tüm siyasi partilerin TBMM’ye başvurduğunu ifade eden Gürer, “Ancak Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın ve AKP’nin Grup başkanvekili, emeklilikte yaşa takılanların sorununun gündemlerinde olmadığını söylediler. Diğer siyasi partiler bu konuda destek verdiklerini açıklamıştı. CHP’de de benim kanun teklifim yanında kanun teklifi veren arkadaşlarımız var. Ülkede binlerce kişiyi doğrudan ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorunun mutlaka çözülmesi lazım. İktidar bu konuda toplumdan gelen sese kulak vermelidir” şeklinde konuştu.

KOMİSYONA ÇAĞRI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sorunun çözümüne yönelik kanun tekliflerinin ilgili komisyon tarafından mutlaka değerlendirmeye alınması gerektiğine yaptı. Gürer, “Bu konuda CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in düzenlediği basın toplantısının ardından milletvekilleri olarak TBMM’ye verdiğimiz kanun teklifleri, Meclis’in internet sayfasına yeni düştü. Kanun tekliflerimiz orada görünüyor” dedi.

KANUN TEKLİFLERİMİZİ DİKKATE ALIN…

Toplumdan gelen her sorunun çözümüne yönelik çalışma yaptıklarını ve bu konularla ilgili kanun teklifleri verdiklerini de anımsatan Gürer, “İntibak yasasıyla ilgili, taşeron işçilerin sorunlarıyla ilgili, çırak ve stajyerler, 3600 ek gösterge, bireysel silahlanma sorunuyla ilgili, işçi, esnaf, çiftçi, emekli yurttaşlarımızın sorunlarıyla ilgili TBMM’ye kanun teklifleri sunduk. Ancak ne yazık ki bugüne kadar kanun tekliflerimiz dikkate alınmadı” diye konuştu.