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''Evime dönüyorum'' deyip İYİ Parti'den istifa etti

MHP lideri Bahçeli'nin İYİ Partililere yönelik ''geri dön'' çağrısının ardından İYİ Parti Kepez İlçe Başkan Yardımcısı Özgür Avcı, partisinden istifa etti.

''Evime dönüyorum'' deyip İYİ Parti'den istifa etti

MHP lideri Bahçeli'nin İYİ Partililere yönelik ''geri dön'' çağrısının ardından İYİ Parti Kepez İlçe Başkan Yardımcısı Özgür Avcı, partisinden istifa etti.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:57
''Evime dönüyorum'' deyip İYİ Parti'den istifa etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Partililere yönelik yaptığı çağrının ardından, Antalya'da İYİ Parti Kepezİlçe Başkan Yardımcısı Özgür Avcı, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Özgür Avcı, yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 yıl önce MHP'den ayrıldığını ve İYİ Parti'ye katıldığını vurgulayarak, İYİ Parti'de hiçbir çalışmanın şeffaf şekilde yürümediğini ileri sürdü.

"TİCARET PARTİSİNE DÖNDÜ"
Avcı, "İl ve ilçe başkanlarını üyelerin, meclis üyelerini teşkilat yöneticilerinin seçeceği, milletvekilleri için sandık konulacağı ve akraba partisi olmayacağı belirtilmişti. Söylenenlerin tersi yapıldı. Ticaret partisine döndü." ifadesini kullandı.

"OCAĞIMA DÖNÜYORUM"
Parti içinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle istifa kararı aldığını vurgulayan Avcı, "Genel Başkanımız Bahçeli Bey'in çağrısına kulak vererek, evime, ocağıma dönüyorum" değerlendirmesini yaptı.

MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar ile görüştüğünü aktaran Avcı, tekrar MHP saflarında vatan ve millet için mücadele edeceğini bildirdi.

MHP'DEN AÇIKLAMA
MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy da MHP'nin Türk milleti için siyaset yapan parti olduğunu, daha önce çeşitli nedenlerle partiden ayrılmış ya da farklı partilerde bulunmuş herkesin MHP'ye katılabileceğini vurgulayarak, "Kapımız herkese açık, kırmızı çizgilerimiz hariç herkes MHP'ye üye olabilir." ifadesini kullandı.

DEVLET BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?
Devlet Bahçeli, İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı'nın öncesinde İYİ Partililere seslenerek şunları söylemişti:

"Her ne yaşandıysa geride kalmış, herkes için ders niteliğinde olmuştur. Hadiseleri film şeridi gibi gözümüzün önüne getirdiğimizde bundan hiçbir şahsiyet ve karakter sahibi dava arkadaşımın memnuniyet duymayacağı açıktır, bu kapsamdaki kanaatim de çok güçlüdür."

"Buluşma yerimiz zillet değil millettir. Kucaklaşma zamanı gelmiştir. İYİ Parti'nin Olağanüstü Kurultay'ında MHP'yle bütünleşme ve birleşme hamlesi Türkiye'nin gücüne güç katacak, yarım asırlık davamızı birlik ve dirlik içinde geleceğe taşıyacaktır. Çağrım birliğe, beraberliğe, barışmaya ve heyecanla tokalaşmayadır."

İKİ İSİM DA İSTİFA ETMİŞTİ
Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine Kocaeli'de İYİ Parti kurucular kurulu üyesi olan Mehmet Duran Yılmaz ve İYİ Parti Gebze İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Ateş MHP'ye katılmıştı.

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