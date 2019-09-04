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"Evde bakım yardımı alanlar, sosyal güvenlik kapsamına dahil edilmelidir"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, yaşlı, hasta ve engelli yakını nedeniyle evde bakım yardımı alan yurttaşların sosyal güvenlik kapsamına dahil edilmesini istedi.

"Evde bakım yardımı alanlar, sosyal güvenlik kapsamına dahil edilmelidir"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, yaşlı, hasta ve engelli yakını nedeniyle evde bakım yardımı alan yurttaşların sosyal güvenlik kapsamına dahil edilmesini istedi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:41
"Evde bakım yardımı alanlar, sosyal güvenlik kapsamına dahil edilmelidir"

"ÇÖZÜM BULUNMALIDIR"

Türkiye'de 10 milyona yakın engelli bireyin bulunduğuna dikkat çeken Barut, "Evde bulunan yaşlı, ağır hasta ve engelli yakınına bakmak zorunda olan, bu nedenle çalışamayan ve sadece evde bakım yardımıyla ayakta durmaya çalışan yurttaşlarımızın sorunlarına çözüm üretilmelidir. Güç koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan yurttaşlarımızın sosyal güvenlik kapsamına alınıp sağlık ve emeklilik hakları için girişimde bulunulmalıdır" dedi.

ENGELLİLERLE BULUŞTU

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, genel merkezi Adana'da bulunan Dünya Sakatlar Derneği'ni ziyaret ederek Başkan Halis Kassap ve yönetim kurulu üyeleriyle buluştu. Engellilere ilişkin sorunların ve çözüm önerilerinin ele alındığı ziyarette konuşan Dünya Sakatlar Derneği Başkanı Halis Kassap, "Milletvekilimiz Ayhan Barut, her zaman engelli bireylerin ve bizlerin yanında olmuştur. Bundan sonra da aynı duyarlılıkla çalışmalarını sürdüreceğine inanıyoruz. Bizlerle buluşan milletvekilimize ilgisi nedeniyle teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Ziyaret sırasında derneğe üyelik kaydı yapılan Ayhan Barut, "Engelli bireylerimiz için asla engel tanımıyoruz. Engellilere engel olunmamasını, onların önlerindeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Ayrıca üye olduğum derneğimizin isminin de 'Dünya Sakatlar Derneği' yerine 'Dünya Engelliler Derneği' olmasını öneriyoruz" dedi.



HÜKÜMETİ GÖREVE ÇAĞIRDI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya nüfusunun hızla yaşlanması ve kronik hastalıklardaki yükselişin engelli sayısını sürekli arttırdığını belirten Ayhan Barut, şunları kaydetti:
"Hepimiz aslında engelli adayıyız. Bu nedenle toplumda engelli yurttaşlarımız konusunda duyarlılık ve farkındalık oluşturmak zorundayız. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye hazırız. Engel yoktur. Engelleyenler vardır. Bu engelleri ortadan kaldırmak için çalışmak bizim görevimizdir. Ayrıca Türkiye'de ağır hastalık, yaşlılık ve engellilik durumu nedeniyle evde bakım yardımı alan yurttaşlarımızın da sorunlarına çözüm üretilmelidir. Başkasının bakımına muhtaç nitelikteki engellinin bakımını üstlenen kişilerin sigorta primi yatırılmıyor. Sadece bakımı yapılan engelli, genel sağlık sigortası primi ödemekten muaf tutuluyor. Evde bulunan yaşlı, ağır hasta ve engelli yakınına bakmak zorunda olan, bu nedenle çalışamayan ve sadece evde bakım yardımıyla ayakta durmaya çalışan yurttaşlarımızın sorunlarına çözüm üretilmelidir. Güç koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan yurttaşlarımızın sosyal güvenlik kapsamına alınıp sağlık ve emeklilik hakları için girişimde bulunulmalıdır. Söz verilen ama bir türlü yaşama geçirilmeyen bu durumla ilgili hükümeti adım atmaya çağırıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
evde bakım yardımı alanlar sosyal güvenlik kapsamına dahil edilmelidir
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