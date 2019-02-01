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ETİ İşçi Alımındaki Mülakat'ta Geri Adım Attı!

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün Kütahya Emet Bor İşletme Müdürlüğü’nde değerlendirmek üzere işe alacağı 60 işçiyi Ankara’da mülakata tabi tutmasını eleştirmiş ve işçilerin Kütahya’nın Emet İlçesinde mülakata alınmaları için konu ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi vermişti. Ali Fazıl Kasap’ın girişimleri sonucu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bu yanlış kararından vazgeçerek 60 işçinin Kütahya Emet Bor İşletme Müdürlüğü’nde mülakata tabi tutulmasına karar verdi.

ETİ İşçi Alımındaki Mülakat'ta Geri Adım Attı!

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün Kütahya Emet Bor İşletme Müdürlüğü’nde değerlendirmek üzere işe alacağı 60 işçiyi Ankara’da mülakata tabi tutmasını eleştirmiş ve işçilerin Kütahya’nın Emet İlçesinde mülakata alınmaları için konu ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi vermişti. Ali Fazıl Kasap’ın girişimleri sonucu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bu yanlış kararından vazgeçerek 60 işçinin Kütahya Emet Bor İşletme Müdürlüğü’nde mülakata tabi tutulmasına karar verdi.

01 Şubat 2019 Cuma 12:54
ETİ İşçi Alımındaki Mülakat'ta Geri Adım Attı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün Kütahya Emet Bor İşletme Müdürlüğü’nde değerlendirmek üzere işe alacağı 60 işçiyi Ankara’da mülakata tabi tutmasını eleştirmiş ve işçilerin Kütahya’nın Emet İlçesinde mülakata alınmaları için konu ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi vermişti.

Ali Fazıl Kasap’ın girişimleri sonucu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bu yanlış kararından vazgeçerek 60 işçinin Kütahya Emet Bor İşletme Müdürlüğü’nde mülakata tabi tutulmasına karar verdi.

Konu ile ilgili açıklama CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Emet Eti Bor İşletmelerinde işe alınacak 60 işçinin Kütahya’nın Emet İlçesinde mülakata tabi tutulmasının doğru bir karar olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Girişimlerimiz sonuç verdi. Kütahya için çalışmaya nerede bir haksız uygulama varsa bunun karşısında olmaya ve Kütahyalı hemşerilerimin hakkını savunmaya devam edeceğim. Şimdiden mülakata girecek tüm adaylara başarılar diliyor, Kütahya’nın sürekli bu tarz yanlış uygulamalarla anılmaması gerektiğine inanıyorum”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 01.02.2019 13:46
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eti işçi alımındaki mülakat ta geri adım attı
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