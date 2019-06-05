Eski Vekil Ceyhun İrgil "Atanamazsam İntihar Edeceğim" diyen Genç İçin Harekete Geçti!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 26. Dönem Bursa Milletvekili olan Dr. Ceyhun İrgil Sosyal medyada "atanamazsam intihar edeceğim" diyen genç öğretmen adayı için harekete geçti.

Sosyal medya hesabından "Önemli ! Hangi şehirde bu kişi? Tanıyan var mı? Bu atanamayan öğretmen arkadaşa ulaşmamız gerek" ifadelerini kullanan İrgil sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi.

İsminin Yusuf Kutalmış Biltekin olduğu iddia edilen ve atama beklediğini belirten öğretmen adayının mesajlaşma görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca sosyal medyada gündem oldu.

Kısa süre sonra kişiye ulaşıldığını Ceyhun İrgil sosyal medya kullanıcılarına "Çabanız için teşekkürler. Kişiye ulaştık" ifadeleri ile duyurdu.