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Eski Spor Bakanı Fikret Ünlü Hayatını Kaybetti!

Fikret Ünlü bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Eski bakanlardan Fikret Ünlü, İstanbul’daki evinde hayatını kaybetti. Fikret Ünlü Bülent Ecevit'in başbakanlığını yaptığı 56. ve 57. hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmıştı.

Eski Spor Bakanı Fikret Ünlü Hayatını Kaybetti!

Fikret Ünlü bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Eski bakanlardan Fikret Ünlü, İstanbul’daki evinde hayatını kaybetti. Fikret Ünlü Bülent Ecevit'in başbakanlığını yaptığı 56. ve 57. hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmıştı.

19 Şubat 2019 Salı 09:40
Eski Spor Bakanı Fikret Ünlü Hayatını Kaybetti!

Bülent Ecevit'in başbakanlığını yaptığı 56. ve 57. hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü, hayatını kaybetti.

Ünlü, geçtiğimiz yıl temmuz ayında sosyal medya üzerinden kanser hastası olduğunu açıkladı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastaneden iki gün önce taburcu olan Ünlü, bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Fikret Ünlü için 21 Şubat Perşembe günü TBMM önünde tören düzenlenmesi cuma günü de memleketi Karaman'ın  Ermenek ilçesi Balkusan köyünde toprağa verilmesi bekleniyor. 

FİKRET ÜNLÜ KİMDİR?

10 Mart 1943 tarihinde Karaman'ın Ermenek ilçesinde doğan, ilk öğrenimini Güneyyurt İlkokulu'nda tamamlayan Fikret Ünlü, 1963-1964 yılları arasında Ereğli İvriz İlköğretmen Okulu'nda okudu. 1967'de Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü'nden mezun olan Ünlü, Kayseri Mimar Sinan İlköğretim İlkokulu, Konya Maarif Koleji ve Dumlupınar Ortaokulunda görevler aldı. Bunun yanında Konya Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile Bakan Müşavirliği görevlerinde bulunan Ünlü, 1983 yılında memurluktan istifa ederek siyasete atıldı. 

Sosyal Demokrasi Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Partisi'nde önemli çalışmalarda bulunan Ünlü, 1991 seçimlerinin ardından başbakan başdanışmanı olarak görev aldı. 1995-1999 yılları arasında yapılan genel seçimlerde Demokratik Sol Parti'den Karaman milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Ünlü, Bülent Ecevit'in başbakanlığında kurulan 56. ve 57. hükümetlerde Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yaptı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 19.02.2019 10:10
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