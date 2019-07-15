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''Eski MHP'li isim Babacan'ın partisine katılacak''

MHP eski Grup Başkanvekili ve Bağımsız Samsun Milletvekili olan Erhan Usta, AK Parti'den istifa eden ve son günlerde çok konuşulan Ali Babacan'ın yeni kuracağı partisine katılacağı iddia edildi.

''Eski MHP'li isim Babacan'ın partisine katılacak''

MHP eski Grup Başkanvekili ve Bağımsız Samsun Milletvekili olan Erhan Usta, AK Parti'den istifa eden ve son günlerde çok konuşulan Ali Babacan'ın yeni kuracağı partisine katılacağı iddia edildi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:13
''Eski MHP'li isim Babacan'ın partisine katılacak''

Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, MHP Grup Başkanvekili olduğu dönemde İYİ Parti’nin 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' teklifinin Meclis gündemine alınması teklifine destek vermişti.

Bu desteğinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararıyla Grup Başkanvekilliğinden alınan Usta, "Cumhur İttifakı'nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları" nedeniyle parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle disiplin kuruluna sevk edilerek, partiden ihraç edilmişti.

31 MART ÖNCESİ TEKLİFLERİ REDDETMİŞTİ

Yeniçağ'dan Ümit Karadağ'ın haberine göre İYİ Parti de dahil birçok siyasi partiden teklif gelmesine rağmen, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Samsun’dan bağımsız belediye başkan adayı olan Usta, %21,05 oy almıştı. Seçimlerin ardından Usta, Meclis’teki çalışmalarına devam ediyor.

YENİ PARTİYE SICAK BAKIYOR

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide, daha önce farklı partilerde görev yapmış önemli isimlerin yer alacağı konuşuluyor. MHP’den ihraç edilmesinin ardından Bağımsız Samsun Milletvekili olan Erhan Usta’nın da Babacan’ın kuracağı yeni partiye sıcak baktığı, ekibiyle görüşmeler yaptığı iddia edildi.

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