Eski Başbakan Davutoğlu'ndan 'akraba kayırmacılığı' çıkışı

Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olduktan sonra Başbakanlık ve AKP Genel Başkanlığı’na taşıdığı ilk isim olan Ahmet Davutoğlu'ndan son günlerde belediyelerde ortaya çıkan akraba kayırmacılığı hakkında açıklama geldi. Davutoğlu, "Yapılması gereken, parti ayrımı gözetmeksizin liyakat temelli bir anlayışla siyasi etik ve şeffaflık yasasını en kısa zamanda çıkarmaktır" dedi.

AKP'li belediyelerde sık sık haber olan, 31 Mart yerel seçimini "halkçı belediyecilik" üzerine kuran, liyakat ve işi ehline verme söylemi üzerinden propaganda yapan CHP'li belediyelerde de ortaya çıkan torpilli atamalara her kesimden tepki geliyor.

Eski Başbakan Davutoğlu da akraba kayırmacılığına dair Twitter'dan bir açıklama yaptı.

Davutoğlu şunları kaydetti:

"Son dönemde kamu yönetiminde akraba kayırmacılığına karşı her kesimde gelişen yaklaşım ümit veriyor. Yapılması gereken, parti ayrımı gözetmeksizin liyakat temelli bir anlayışla siyasi etik ve şeffaflık yasasını en kısa zamanda çıkarmaktır."

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA