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Eski Bakan'dan Yeni Bakana: Halkı Aydınlatın

Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı AK Partili Ahmet Eşref Fakıbaba, şarbon olayları tartışılmaya devam ederken yeni bakana önemli sorular sordu. Fakıbaba, 'Bizim bakanlığımız döneminde alınan hayvanlar, uluslararası standartlara uygundu ve hepsi ari ülkelerden getirildi. Biz insanımızın sağlığı konusunda en ufak bir risk almadık' ifadelerini kullandı.

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Eski Bakan'dan Yeni Bakana: Halkı Aydınlatın

Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı AK Partili Ahmet Eşref Fakıbaba, şarbon olayları tartışılmaya devam ederken yeni bakana önemli sorular sordu. Fakıbaba, 'Bizim bakanlığımız döneminde alınan hayvanlar, uluslararası standartlara uygundu ve hepsi ari ülkelerden getirildi. Biz insanımızın sağlığı konusunda en ufak bir risk almadık' ifadelerini kullandı.

09 Eylül 2018 Pazar 10:46
Eski Bakan'dan Yeni Bakana: Halkı Aydınlatın

Sözcü'de yer alan habere göre, şarbon vakasında kaç kişiye şarbon virüsü teşhisi konulduğu ve can kaybı olup olmadığı ile ilgili yetkililerin halkı aydınlatması gerektiğini isteyen Eşref Fakıbaba, “Olayın büyütülmesinde, et fiyatlarını artırmak isteyen fırsatçı lobiler de var'' ifadelerini kullandı. Eşref Fakıbaba sözlerine şöyle devam etti: “Şu soruların yanıtlanması gerekir. Kaç kişi hastalandı? Kaç kişiye teşhis konuldu? Konulan teşhis nedir? Şarbondan dolayı yaşamını yitiren var mı? Sayın Bakan'ın ve yetkililerimizin, bu fırsatçılara meydan vermeden, toplumumuzu rahatlatacak açıklamaları yapacağına inanıyorum. Benim için insan sağlığı, herşeyden önemlidir.” şeklinde konuştu.

Kaynaklar; Sözcü

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 09.09.2018 13:59
Anahtar Kelimeler:
eski bakan dan yeni bakana halkı aydınlatın
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Muhammet Güler 3 saat önce

DEVLET DEMEK HALKIN HUZURUNU VE REFAHINI SAGLAYAN OLUSUM DEMEKTIR. DEVLET SU LOBILERE DUR DEMELI. LOBILER ARTIK HEM DEVLETIN HEM DEMILLETIN HUZURUNU BOZMAYA BASLADI.

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etfalisitme.com 1 saat önce

merhaba hiç aydınlatıcı değil aydınlatılmamız lazım

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