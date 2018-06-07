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Eski Bakan Son 3 Seçim Anketlerinin Sonuçlarını Açıkladı

AK Partili eski Bakan, katıldığı bir programda seçim gündemine ilişkin bazı açıklamalarda bulunurken yapılan son 3 seçim anketinin de sonuçlarını açıkladı.

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Eski Bakan Son 3 Seçim Anketlerinin Sonuçlarını Açıkladı

AK Partili eski Bakan, katıldığı bir programda seçim gündemine ilişkin bazı açıklamalarda bulunurken yapılan son 3 seçim anketinin de sonuçlarını açıkladı.

07 Haziran 2018 Perşembe 13:18
Eski Bakan Son 3 Seçim Anketlerinin Sonuçlarını Açıkladı

AK Partili eski Bakan yaptığı son açıklamada anket sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

AK Parti'den tekrar Milletvekili adayı olan Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, katıldığı bir televizyon programında seçim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomik değerlendirmelere de açıklamalarında yer veren Yıldız, alım gücünün arttığını kaydederek, "Şimdi bunun daha iyisi olmaz mı, asgari ücretin daha iyisi olmaz mı, döviz değerleri daha iyi olmaz mı? Tabi ki daha iyi olabilir, ama bu Türkiye’nin imkânlarıyla, şartlarıyla beraber değerlendirilmeli" ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin Kayseri milletvekili aday listesine yönelik eleştirilere de değinerek açıklamasını sürdüren Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Ben her seçimde kendimden daha iyi olduğuna inandığım 3 ismi, sürekli Başbakanımıza verdim. Siyasi etik gereği yapılması lazım gelen bir davranış olduğu için verdim. Sırf bugün değil, geçmişteki bütün seçimler için verdim. Çünkü biz, yani ben bulunmaz Bursa kumaşı mıyım? Olmazsam burası olmaz diyen bir anlayış içerisinde değiliz. 2002’de seçildikten sonra ilk beş yıllık dönemde 168 tane arkadaşımız bir sonraki milletvekilliğine geçmedi. İlla eksisi olduğu için değil değişim. En son döneme 21 kişi kaldı. 2002’den başlayıp sürekli bulunan 10 kişi kalmış ve içlerinden bir tanesi de biziz. Dolayısıyla yani isimlerin direk belirleyici olsun diye bir kaygımız yok. Ben kendi üzerime düşen görev gereği başkasına işaret etmem lazım."

SEÇİM BİRİNCİ TURDA BİTER

24 Haziran 2018 günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçim sonuçlarına yönelik de tahminini açıklayan eski Bakan Yıldız, "Kayseri’de yüzde 70’in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz. Türkiye genelinde de yapılan anketlerde 54-56 bandında olduğunu 3 ayrı ankette söylediler. Ben birinci turda seçimin biteceğine inanıyor ve düşünüyorum" dedi.

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