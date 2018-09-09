Eski Bakan'dan Yeni Bakana: Halkı Aydınlatın

Sözcü'de yer alan habere göre, şarbon vakasında kaç kişiye şarbon virüsü teşhisi konulduğu ve can kaybı olup olmadığı ile ilgili yetkililerin halkı aydınlatması gerektiğini isteyen Eşref Fakıbaba, “Olayın büyütülmesinde, et fiyatlarını artırmak isteyen fırsatçı lobiler de var'' ifadelerini kullandı. Eşref Fakıbaba sözlerine şöyle devam etti: “Şu soruların yanıtlanması gerekir. Kaç kişi hastalandı? Kaç kişiye teşhis konuldu? Konulan teşhis nedir? Şarbondan dolayı yaşamını yitiren var mı? Sayın Bakan'ın ve yetkililerimizin, bu fırsatçılara meydan vermeden, toplumumuzu rahatlatacak açıklamaları yapacağına inanıyorum. Benim için insan sağlığı, herşeyden önemlidir.” şeklinde konuştu.

Kaynaklar; Sözcü

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA