Eşit İşe Eşit Olmayan Maaş Sorunu Meclis'te!

TBMM Genel Kurulu Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurulda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2019 yılı bütçe görüşmeleri yapıldı.

Bütçeler üzerinde ilk sözü, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay aldı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, grubu adına yaptığı konuşmada, Türkiye'deki dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki payının Ekim 2018 itibarıyla yüzde 64,5 olduğunu, ancak doğrudan bir vergi olarak değerlendirilmekle birlikte aslında dolaylı vergi özelliği ağır basan motorlu taşıtlar vergisi de hesaba katıldığında bu oranın yüzde 67'ye yükseldiğini, bu oranın OECD ortalamasının yüzde 46'yı geçmediğini belirtti.

"EŞİT İŞE EŞİT OLMAYAN MAAŞ"

Maliye çalışanlarının sorunlarına ilişkin de Akçay, söz konusu personelin sorunlarının başında, eşit işe eşit olmayan ücret uygulamasının geldiğini, aynı odada, yan yana masalarda aynı işi yapanların aralarında bin 500 lirayı bulan maaş farkı olduğunu dile getirdi. Akçay, "Kurum içi gelir uzmanlığı özel sınavının acilen açılması gerekmektedir. Son sınavın yapıldığı 18 Şubat 2012 tarihinden beri geçen altı buçuk yılda, geçmiş Maliye bakanları çeşitli zamanlarda söz vermelerine rağmen kurum içi uzmanlık sınavı maalesef açılmamıştır. Kamu personel rejiminde esas olan, nitelikli insan kaynağının kazandırılması, yetkinliklerinin geliştirilmesi, kariyer planlarının yapılmasıdır. Bu yüzden, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın çeşitli birimlerinde istihdam edilen personel için kurum içi gelir uzmanlığı özel sınavı bir an önce açılmalıdır." diye konuştu.

MHP’Lİ ERKAN AKÇAY: “MALİYE ÇALIŞANLARI EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALABİLİYOR MU?” (18.12.2018-TBMM GENEL KURULU) pic.twitter.com/BrkfQIBCyJ — Erkan Akçay (@erkanakcay45) 18 Aralık 2018

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