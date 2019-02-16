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Eş Durumu Tayinleri Meclis Gündeminde!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Baki Şimşek, asker, polis ve diğer kamu görevindeki memurların eşlerini yakından ilgilendiren eş durumu tayinleri ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak bu konuyu gündeme getirdi.

Eş Durumu Tayinleri Meclis Gündeminde!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Baki Şimşek, asker, polis ve diğer kamu görevindeki memurların eşlerini yakından ilgilendiren eş durumu tayinleri ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak bu konuyu gündeme getirdi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 00:38
Eş Durumu Tayinleri Meclis Gündeminde!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Baki Şimşek, asker, polis ve diğer kamu görevindeki memurların eşlerini yakından ilgilendiren eş durumu tayinleri ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak bu konuyu gündeme getirdi.

MHP'li Baki Şimşek'in konuşması şöyle;

Eş durumu tayinlerinde ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Mecburi hizmetten dolayı özellikle doğu ve güneydoğuya gitmek zorunda olan polis ve asker eşlerinin tayininde bütün kurumlarda sıkıntı yaşanmaktadır. Eşi üniversitede görev yapan doğuda görev yapan bir asker veya polisin, üniversite muvafakat vermediği için veya gideceği yer kabul etmediği için tayini yapılamamakta, karı-koca ve çocuklar birbirinden ayrılmaktadır. Bütün bakanlıklar nezdinde, özellikle mecburi hizmet dolayısıyla doğu ve güneydoğuya gidip kahramanca mücadele eden asker, polis ve diğer görevlerdeki memurlarımızla ilgili mutlaka tayin yönetmeliğinde bir düzenleme yapılmalı ve bunların eşleri hangi kurumlarda, nerede çalışıyor olurlarsa olsunlar, bunlara bir kolaylık sağlanmalıdır.

Her gün bizi çok sayıda asker ve polis eşi aramakta ve yani gönüllü olarak doğuya gitmek istiyorlar ama doğuya bile tayinlerinin yapılmasında sıkıntılar yaşanıyor. Bununla ilgili mutlaka bir düzenleme yapılmasını talep ediyor, saygılarımı sunuyorum.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA 

Son Güncelleme: 16.02.2019 01:06
Anahtar Kelimeler:
durumu tayinleri meclis gündeminde
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