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Erken Seçim Teklifine Flaş Değerlendirme (Erken Seçim Olursa Ne Olur?)

Devlet Bahçeli bugün erken seçim için çağrıda bulundu ve Ağustos tarihini işaret etmişti. Bu açıklamaya CNN Türk Ankara Temsilci Yardımcısı Faruk Demirel'den önemli bir değerlendirme geldi.

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Erken Seçim Teklifine Flaş Değerlendirme (Erken Seçim Olursa Ne Olur?)

Devlet Bahçeli bugün erken seçim için çağrıda bulundu ve Ağustos tarihini işaret etmişti. Bu açıklamaya CNN Türk Ankara Temsilci Yardımcısı Faruk Demirel'den önemli bir değerlendirme geldi.

17 Nisan 2018 Salı 14:15
Erken Seçim Teklifine Flaş Değerlendirme (Erken Seçim Olursa Ne Olur?)

MHP Lideri Bahçeli bugün erken seçim çağrısında bulundu. Bahçeli'nin bu çağrısını CNN Türk Ankara Temsilci Yardımcısı Faruk Demirel, değerlendirdi.

CNN Türk canlı yayınında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim önerisini değerlendiren Faruk Demirel, 26 Ağustos tarihindeki tehlikeye dikkat çekti. Gazeteci Demirel'in açıklamaları şu şekilde;

"Devlet Bahçeli'yi tanıyanlar çok iyi bilir. Bahçeli bazı tarihlerde çok ısrarcıdır. Sever o tarihleri. Ve çok ince hesaplar yapar. Ben Bahçeli'yi 97'den beri takip ediyorum. takip ettiğim kadarıyla 26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne denk getirmek için ince bir hesap yapmış.

Tabi ki 26 ağustos, o hafta, Pazar gününün öncesi olan hafta Kurban Bayramı nedeniyle bütün Türkiye'nin tatilde olduğu bir hafta. Belki şöyle bir şey gündeme gelebilir, 26 Ağustos'ta bir haftalık tatili bitirip evlerine dönmemiş olabilirler. Bu nedenle belki bir hafta ya da iki hafta, 2 yada 9 Eylül'e ertelenebilir mi? Bunlar konuşulur.

Ama tabi sonuçta karar merci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sonuçta karar oradan çıkacak."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son DakikaErken SeçimHaber
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