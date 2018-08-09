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Erken Seçim mi Geliyor? AKP'den CHP'ye Teklif!..

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi, yerel seçimlerin erken bir tarihte yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine"Ak Parti ve MHP'nin erken seçim kararı almak için çoğunluğu yok. Erken seçim kararı için 400 sandalye gerekir. CHP'den erken yerel seçim teklifi gelirse değerlendirmeye alınır" açıklaması yaptı.

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Erken Seçim mi Geliyor? AKP'den CHP'ye Teklif!..

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi, yerel seçimlerin erken bir tarihte yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine"Ak Parti ve MHP'nin erken seçim kararı almak için çoğunluğu yok. Erken seçim kararı için 400 sandalye gerekir. CHP'den erken yerel seçim teklifi gelirse değerlendirmeye alınır" açıklaması yaptı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 19:19
Erken Seçim mi Geliyor? AKP'den CHP'ye Teklif!..

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi, yerel seçimlerin erken bir tarihte yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine"Ak Parti ve MHP'nin erken seçim kararı almak için çoğunluğu yok. Erken seçim kararı için 400 sandalye gerekir. CHP'den erken yerel seçim teklifi gelirse değerlendirmeye alınır" açıklaması yaptı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi'nin açıklamarı şöyle;

, "Cumhurbaşkanımızın yeni hükümet sistemi ile ilgili attığı reform adımlarını izledik ve süreç başladı. Belediye başkanlarımız için bir seçim bittiği an bir dahaki seçimlerin başlangıcıdır. Yani belediye başkanlarımız için 30 Mart 2014 tarihi itibari ile 2019 seçimlerinin startı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

AKP'li Mehmet Geldi, bir muhabirin 'Yerel seçimler erkene alınacak mı?' sorusu üzerine şu değerlendirmede bulundu.

 "Yerel seçimlerin erkene alınması için anayasa değişikliği gereklidir. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir teklif verirse, çünkü Ak Parti ve MHP’nin böyle bir çoğunluğu yok, 400 sandalye gerekir, CHP böyle bir teklif getirirse değerlendirilir. Şu an için böyle bir şey söz konusu değil. Biz seçimleri 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

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Son Güncelleme: 09.08.2018 19:53
Anahtar Kelimeler:
Erken SeçimAkpChp
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