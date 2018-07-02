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Erken Seçim Hakkında TBMM Başkanından Kritik Açıklama: Anayasaya Uygun Değil

Veda turlarını sürdüren TBMM Başkanı İsmail Kahraman, yaptığı son açıklamada yerel seçimlerin erkene alınmasının anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

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Erken Seçim Hakkında TBMM Başkanından Kritik Açıklama: Anayasaya Uygun Değil

Veda turlarını sürdüren TBMM Başkanı İsmail Kahraman, yaptığı son açıklamada yerel seçimlerin erkene alınmasının anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:04
Erken Seçim Hakkında TBMM Başkanından Kritik Açıklama: Anayasaya Uygun Değil

Türkiye Büyük Millet Meclisı eski Başkanı İsmail Kahraman,yaptığı son dakika açıklamasında, yerel seçimin erkene alınmasına yönelik tartışmalara değindi.

Veda turları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Üysal'ı ziyaret eden ve bazı görüşmelerde bulunan İsmail Kahraman, burada basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Kahraman burada yaptığı açıklamada,  "Yerel seçimler erkene alınır mı?" şeklindeki bir soruya "Yapılmaz çünkü Anayasa'ya uygun değil.

Seçimlerin yapılacağı tarih hakkında Anayasa'da hüküm var. Genel seçimlerde yoktu ama mahalli seçimlerde var. Zaten geldi. Mart'a ne kaldı? O 3 ayı adayların belirlenmesi olarak düşünün. 6 aylık bir zaman kaldı" diyerek yanıt verdi.

"Siz öne alınmayacağını mı düşüyorsunuz?" hatırlatması üzerine Kahraman, şunları söyledi:

"Ben zannetmiyorum. Ama onun ayrı bir formülü bulunur mu bilmiyorum. Fakat zorlamanın bir gereği yok.

Ben her seçimin zamanında yapılması gerektiğine inanırım. Ama bu erken genel seçimin doğru yapılan bir hareket olduğuna inanıyorum.

Sonucu da fevkalade oldu. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. İstikrarlı bir Türkiye. Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz inşallah."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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