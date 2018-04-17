Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Erken Seçim Çağrısına Hükümetten İlk Cevap

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına hükümetten ilk cevap geldi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözküsü Bekir Bozdağ bir son dakika açıklaması yaptı.

banner396

Erken Seçim Çağrısına Hükümetten İlk Cevap

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına hükümetten ilk cevap geldi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözküsü Bekir Bozdağ bir son dakika açıklaması yaptı.

17 Nisan 2018 Salı 11:26
Erken Seçim Çağrısına Hükümetten İlk Cevap

Son dakika açıklaması hükümetten geldi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir  Bozdağ, yaptığı son dakika açıklamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim teklifini değerlendirdi ve hükümet adına ilk değerlendirmeyi yaptı. 

Bozdağ açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Partinin yetkili organlarında değerlendirilecek, açıklama yapılacaktır."

BAHÇELİ'NİN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

MHP Lideri grup toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı Sistemi henüz tam devreye girmedi. Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması kolay değildir. 3 Kasım 2019'a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadır. Partimiz mahalli idareler seçimleri hariç geçerli olan Cumhur İttifakı vardır. Türkiye'nin bekası açısından Cumhur ittifakının korunması elzemdir. İttifakın başarıyla seçimlerden çıkılması için toplumsal olayların iyi takip edilmesi, atılan adımların verilere göre atılması gerekmektedir. Türkiye'nin, ABD, Fransa, İngiltere ile ilgili kurulan ilişkiler değişime uğramıştır. Ülkemizin cumhurbaşkanlığı sistemine acilen geçmesi acil bir hal almıştır. 31 Mart Mahalli idareler seçiminden sonra neyle muhattap kalacağı belli değildir. Mahalli idareler seçimlerindeki kutuplaşmaların 3 Kasım'a nasıl yansıyacağı az çok malumunuzdur. Bu riski kaynağında kesmek başlıca amacımızdır. Önümüzde 2 seçim vardır. Ya normal tarihi beklenecek. Ya da Milli mecburiyetten dolayı seçimleri erkene çekilecektir. Bilinmelidir ki gerekli uyum yasalarının çıkarılmasının ardından MHP seçimlerin erkene alınmasından yana takdirini kullanmaktadır. 26 Ağustos'un Malazgirt'in yıl dönümünde yeni bir zafer ruhu ile Cumhurbaşkanını seçmeli ve en makul ve mantıklı yoldur. Seçimse isteğiniz hodri meydan. Sandık er meydanıdır, mertliğin kaynağıdır. Biz meydandan kaçmadık. Türkiye'ye pusu kuranları pususunda bozalım. Tercih büyük Türk Milleti'ne aittir. Ne istiyorsak Türk Milleti içindir. Ne amaçlıyorsak Türk Milleti'nin lehinedir."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Bahçeli Erken Seçim İçin Tarih Verdi-Tarih Bayrama Denk Geliyor
Bahçeli Erken Seçim İçin Tarih Verdi-Tarih Bayrama Denk Geliyor
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaBekir BozdağErken SeçimBahçeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
HARUN 3 saat önce

SEÇİM DE SEÇİM BAŞKA BİRŞEY BİLDİKLERİ YOK HEP KOLTUK BU ZAMANA KADAR HANGİ MAĞDURUN DERDİNE MERHEM OLDUNUZ ONU DÜŞÜNÜN ÖNCE, OY İSTEMESİNİ BİLİYORSUNUZ AMA

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den Erken Seçim Açıklamaları (4 Liderin Açıklamaları)
AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den Erken Seçim Açıklamaları (4 Liderin Açıklamaları)
Erken Seçim Teklifine Flaş Değerlendirme (Erken Seçim Olursa Ne Olur?)
Erken Seçim Teklifine Flaş Değerlendirme (Erken Seçim Olursa Ne Olur?)
Temel Karamollaoğlu İttifak İçin Tek Şartını Açıkladı
Temel Karamollaoğlu İttifak İçin Tek Şartını Açıkladı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim