Erken Ergenlik Sorunu Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, binlerce aileyi ilgilendiren Erken Ergenlik sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisine taşıdı.



Son zamanlarda sıklıkla üzerinde durulan ve Uluslararası Sağlık Örgütleri tarafından ciddi bir sorun olarak ele alınan Erken Ergenlik olayı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine girdi. Verdiği araştırma önergesi ile konuyu gündeme taşıyan CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, “konunun araştırılması aciliyet teşkil ediyor, binlerce çocukta erken ergenlik belirtileri görülüyor. Uzmanlar, eğer bir salgınla karşı karşıya değilsek çok ciddi bir olayla karşı karşıyayız diyor. Sağlık Bakanlığının bir an evvel acil eylem planı geliştirerek konunun siyasi gündemin arasında yok olmaması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Ensar Aytekin’in açıklaması şöyle:

“Birçok vatandaşımızdan konuya ilişkin şikayetler geliyordu. Baktığımız zaman, konunun ne kadar önemli olduğunu gördük. Erken ergenlik, kız çocuklarında 8, erkek çocuklarında ise 9 yaşından önce ergenlik bulgularının ortaya çıkması ile karşılaşılan bir durum. Henüz çocuk kategorisinde olan bireylerin, yaşadığı ciddi sorunlar başta motor denge kaybı ve hormonal değişimler Sağlık Kuruluşlarının da dikkatini çekiyor. Intercontinental Marketing Services (IMS) Health verilerine göre son beş yılda 104 bin 556 adet Ergenlik durdurucu ilaç kullanılmışken, yalnızca 2017’de 152 bin 938 ilaç kullanıldığı belirtilmektedir. Bu artış hızı korkunç seviyededir. Endüstriyel hayatın sonucu olarak, başta dengesiz beslenme ve obezitenin bu süreci hızlandırdığını görüyoruz. Buna karşın, Sağlık Bakanlığının konuya dair genel bir izlencesi yok. Bu sorunun acil öncelikli olarak ele alınması gerekiyor. Umut ediyorum ki Meclisimiz, hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin böylesine hayati bir konuda üzerine düşeni yapacaktır. Bu konu her yönleriyle araştırılmalı, acil eylem planı çıkarılarak konuya dair çözümler geliştirilmelidir.

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