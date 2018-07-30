Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Erken Emeklilik İçin Kanun Teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, kadınların erken emekli olabilmeleri için, annelerin sigortalı olmadan önce yaptıkları doğumların da sigorta borçlanmasına sayılması için kanun teklifi verdi.

banner396

Erken Emeklilik İçin Kanun Teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, kadınların erken emekli olabilmeleri için, annelerin sigortalı olmadan önce yaptıkları doğumların da sigorta borçlanmasına sayılması için kanun teklifi verdi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 14:02
Erken Emeklilik İçin Kanun Teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık, kadınların erken emekliliğinin yolunu açacak bir kanun teklifi verdi. Kadınların sigortalı olmadan önce yaptıkları doğumların da sigorta borçlanmasına dahil edilmesi yönünde hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sunan Arık, Kanun Teklifi’nin gerekçesinde şu görüşlere yer verdi: “Mevcut yasalarımızda anneler, doğumdan dolayı çalışamadığı 2 yıllık süreyi, üç çocuk ile sınırlı kalmak suretiyle,  borçlanarak sigortalılıklarına sağdırabilmektedir. Toplumsal hayatının bir çok alanında olduğu gibi iş hayatında da birçok sorun ve sıkıntılarla karşı karşıya kalan kadınlarımız açısından bu olumlu gelişme maalesef bir ayrımcılığı beraberinde getirmektedir.

Şöyle ki, söz konusu uygulama sigortalı olduktan sonra doğum yapan anneleri kapsarken, sigortalı olmadan önce doğum yapan anneleri kapsam dışı bırakmaktadır. Mevcut durum sadece sigortalı olan ve olmayan anneler arasında değil aynı zamanda kadınlar ve erkekler arasında da eşitsizlik yaratmaktadır. Çünkü erkekler, sigortalılık öncesindeki askerlik süresini borçlanabilirken, kadınlarımız doğumdan dolayı doğan haklarını sigorta başlangıç tarihinden önceki doğumları için kullanamamaktadır. Bu sigortalı olmadan önce doğum yapan kadınlarımızın hem hemcinsleri hem de erkekler karşısında adil olmayan bir durum ile karşı karşıya kalmalarına neden olmuştur.

Mevcut durum; Anayasamızın 50 Maddesindeki “Kadınlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar” ve yine Anayasamızın 10. Maddesindeki “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür” ilkelerine de aykırılık teşkil etmektedir. Sadece doğum yaptıkları sırada sigortalı olan annelere tanınan doğum borçlanması hakkının, sigortalı olmadıkları dönemde doğum yapan annelere de tanınması adaletsiz durumunu ortadan kaldıracaktır. Söz konusu kanun teklifimiz ile kadınlarımızın yaşadığı eşitsizlik ve mağduriyetin giderilmesi amaçlanmaktadır.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Erken EmeklilikErken Emeklilik Kanun TeklifiÇetin Arık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milletvekili beyin kanaması geçirdi
Milletvekili beyin kanaması geçirdi
Bedelli Askerlik Eğitimi Trabzon'da Verilsin Teklifi
Bedelli Askerlik Eğitimi Trabzon'da Verilsin Teklifi
Muharrem İnce'den Kurultay Açıklaması!..
Muharrem İnce'den Kurultay Açıklaması!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim