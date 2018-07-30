Erken Emeklilik İçin Kanun Teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık, kadınların erken emekliliğinin yolunu açacak bir kanun teklifi verdi. Kadınların sigortalı olmadan önce yaptıkları doğumların da sigorta borçlanmasına dahil edilmesi yönünde hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sunan Arık, Kanun Teklifi’nin gerekçesinde şu görüşlere yer verdi: “Mevcut yasalarımızda anneler, doğumdan dolayı çalışamadığı 2 yıllık süreyi, üç çocuk ile sınırlı kalmak suretiyle, borçlanarak sigortalılıklarına sağdırabilmektedir. Toplumsal hayatının bir çok alanında olduğu gibi iş hayatında da birçok sorun ve sıkıntılarla karşı karşıya kalan kadınlarımız açısından bu olumlu gelişme maalesef bir ayrımcılığı beraberinde getirmektedir.

Şöyle ki, söz konusu uygulama sigortalı olduktan sonra doğum yapan anneleri kapsarken, sigortalı olmadan önce doğum yapan anneleri kapsam dışı bırakmaktadır. Mevcut durum sadece sigortalı olan ve olmayan anneler arasında değil aynı zamanda kadınlar ve erkekler arasında da eşitsizlik yaratmaktadır. Çünkü erkekler, sigortalılık öncesindeki askerlik süresini borçlanabilirken, kadınlarımız doğumdan dolayı doğan haklarını sigorta başlangıç tarihinden önceki doğumları için kullanamamaktadır. Bu sigortalı olmadan önce doğum yapan kadınlarımızın hem hemcinsleri hem de erkekler karşısında adil olmayan bir durum ile karşı karşıya kalmalarına neden olmuştur.

Mevcut durum; Anayasamızın 50 Maddesindeki “Kadınlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar” ve yine Anayasamızın 10. Maddesindeki “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür” ilkelerine de aykırılık teşkil etmektedir. Sadece doğum yaptıkları sırada sigortalı olan annelere tanınan doğum borçlanması hakkının, sigortalı olmadıkları dönemde doğum yapan annelere de tanınması adaletsiz durumunu ortadan kaldıracaktır. Söz konusu kanun teklifimiz ile kadınlarımızın yaşadığı eşitsizlik ve mağduriyetin giderilmesi amaçlanmaktadır.