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Erhan Çelik FETÖ suçlamasını reddetti: 'Karlov’un görüntülerini habercilik refleksiyle yayınladım’

Eski TRT 1 Ana Haber spikeri Erhan Çelik, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin görüntüleri bültende 'habercilik refleksiyle yayımladığını' söyledi.

Erhan Çelik FETÖ suçlamasını reddetti: 'Karlov’un görüntülerini habercilik refleksiyle yayınladım’

Eski TRT 1 Ana Haber spikeri Erhan Çelik, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin görüntüleri bültende 'habercilik refleksiyle yayımladığını' söyledi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 08:48
Erhan Çelik FETÖ suçlamasını reddetti: 'Karlov’un görüntülerini habercilik refleksiyle yayınladım’

Eski TRT 1 Ana Haber spikeri Erhan Çelik, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin görüntülerin bültende yayınlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında ifade verdi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Ankara Adliyesi'nde yaklaşık 4 saat ifade veren Çelik, FETÖ suçlamalarını kabul etmedi ve  “Karlov suikastını sonradan öğrendim. Bu görüntüler yayına hazır hale geldiği ve yayımlanması halinde herhangi bir sakınca olduğuna dair uyarı bulunmadığı için, ben de herhangi bir sorun olamayacağı gerekçesiyle yayımladım. Beni bu görüntülerin yayımlanmaması konusunda Ankara’dan kimse uyarmadı. Ben de habercilik refleksiyle görüntülerin yayımlanmasını söyledim” dedi. 

'İŞİMDEN OLDUM'

Çelik, eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile olan HTS kayıtlarının sorulması üzerine ise “Görüşme FETÖ mensubu olduğu değerlendirilen bazı personelin işten çıkarılmamasına ilişkin oldu. Dumanlı, bu kişileri işten çıkarma demek için aradı. Ancak ben kendisini dinlemedim ve FETÖ’cü olduğunu düşündüğüm kişileri işten çıkardım” ifadesini kullandı.

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