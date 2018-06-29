Eren Erdem Tutuklandı-Mahkemede Erdem'in O Çıkışı Dikkat Çekti

Son dakika: Eren Erdem tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün sabah saatlerinde Ankara'da gözaltına alınan Eren Erdem, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.

Eren Erdem savcıya verdiği savunmasında "Dokunulmazlığım kalktığından bu yana 38 defa yurtdışına çıktım. Suçlu olsam kaçmayı düşünürdüm belki ama ben suçsuzum neden kaçayım. Eğer Karşı gazetesine FETÖ'den tek kuruş girdiyse özel olarak ben idamımı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Erdem savunmasını şu şekilde devam ettirdi:

"Kaçma şüphesi için açıkça bir şey ifade edeyim isteseydim giderdim. Ama ben ülkemi terk etmem. CHP'nin Parti Meclis'i üyesiyim neden gideyim? Bu dava ülkemizin itibarını zedeliyor. Bana istediğiniz tedbiri koyabilirsiniz. Sadece bir gizli tanığın ifadeleri dışında başka bir şey yok. Tüm hayatım FETÖ ye karşı mücadele ettim. 2012 yılında köşe yazarlığı yaptığım gazetede 600 yazıda FETÖ'yü anlattım. Şimdi benim üzerimden CHP yıpratılmaya çalışılıyor. Bu devlet benim FETÖ'cü olmadığımı biliyor. Tüm samimiyetimle söylüyorum ben hiç kaçmayı düşünmedim. Ben suçlamaları kabul etmiyorum."

BÜLENT TEZCAN'A DURUŞMADA TEPKİ

Öte yandan duruşmaya Erdem'in CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'a verdiği tepki damga vurdu. Eren Erdem karar açıklanmadan önce duruşmaya ara verildiği sırada "Bülent Tezcan'a söyleyin bu onun eseridir" dedi.

CHP'LİLER YALNIZ BIRAKMADILAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da telefonla bilgi aldığı duruşmayı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP'li eski ve yeni milletvekilleri; Mahmut Tanal, Ali Şeker, Barış Yarkadaş, Hilmi Yarayıcı, Sibel Özdemir, Turan Aydoğan da izledi. Erdem'i avukatlar Onur Cıngıl, Efkan Bolaç ve Deniz Güneş müdafaa etti.

KPSSCAFE.COM.TR |ANKARA