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Erdoğan'ı Kızdıracak Sözler: Muharrem İnce İlk Kez Açıklıyorum Dedi ve..

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Şanlıurfa'da düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan'ı Kızdıracak Sözler: Muharrem İnce İlk Kez Açıklıyorum Dedi ve..

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Şanlıurfa'da düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.

06 Haziran 2018 Çarşamba 14:57
Erdoğan'ı Kızdıracak Sözler: Muharrem İnce İlk Kez Açıklıyorum Dedi ve..

Muharrem İnce'deb Şanlıurfa'da flaş sözler !

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Şanlıurfa'da düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti ve  Erdoğan'a ekranlarda tartışma çağrısını yineleyerek, "Bence gelecek. Ben gelmesini istiyorum. Siz bir televizyon kanalında, hemşehrimle, bay ekonomistle tartışmamı ister misiniz? Ben çok isterim. Bayılırım buna. Herhalde dünyada reyting rekoru kırarız. " açıklamasını yaptı.

Muharrem İnce yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da ilk kez söylüyorum. Dünyanın en büyük islami Bilimler Üniversitesi'ni Şanlıurfaya kuracağım. Hayvancılara sesleniyorum. Zamanında çobanlık yapmış biri olarak söylüyorum. Çobanların sigorta primini devlet ödeyecek. Hala kuyulardan su çekiliyorsa bu Erdoğan'ın ayıbıdır.

ALIN KONUŞMANIZI..

(TRT'den propaganda konuşması için aranması) 10'ar dakikalık iki konuşma yap dediler, dedim ki, alın konuşmanızı başınıza çalın. İstemiyorum. Bana lütufta mı bulunuyorsunuz?

SARAYI ENGELLİLERE TAHSİS EDECEĞİZ

Marmaris'e 300 odalı saray yaptırıyor. Bu 300 odalı yazlık sarayı ne yapacağım? Buradan açıklıyorum. Orayı size tahsis edeceğim, engellilere.

DİPLOMA POLEMİĞİ

Dünyada sadece Türkiye'de olan bir şey var. Kolombiya'da, Çin'de, Rusya'da, Amerika'da fakirler mutsuzdur, zenginler mutludur değil mi? Türkiye'de böyle değil. Türkiye'de fakirler de mutsuz, zenginler de mutsuz. Malını yurt dışına çıkarıyor. Türkiye'de geleceğini göremeyen 12 bin insan paralarını yurt dışına kaçırmış. Meydanlara gelip şöyle diyor. Sana diyor, ekonomi öğretirim diyor bana. Ben de diyorum ki, önce diplomanı görsek de olsa diyorum. Bir yandaş yazar diyor ki, onun diplomasını FETÖ'cüler çalmış diyor. Sıkı durun FETÖ'cüler de açıklama yaptı, çalacaktık, aradık ama bulamadı.

PROMPTER AÇIKLAMASI

Rize'den, Aydın'dan, Hakkari'den, Edirne'den seslendim. Şimdi Şanlıurfa'dan sesleniyorum. Sayın Erdoğan, bana ekonomi öğreteceğini söylüyorsun. Arkamdan konuşma, sana bir teklifim var. Prompterin bozulur mozulur, sana bir teklifim var. İstediğin kanalda, saatte, prompterini, danışmanlarını hepsini al gel, bana ekonomi öğret. Hadi gel. Bir akşam gel, bana tarım öğret. Tarımı tartışalım. Gelebilir mi? Bence gelecek. Ben gelmesini istiyorum. Siz bir televizyon kanalında, hemşehrimle, bay ekonomistle tartışmamı ister misiniz? Ben çok isterim. Bayılırım buna. Herhalde dünyada reyting rekoru kırarız. 

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 06.06.2018 16:18
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaMuharrem InceHaberErdoğan
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