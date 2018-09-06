Erdoğan:Hedefimiz Afrika'nın 54 Ülkesinde müstakil büyükelçiliklerimizin olmasıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ile düzenledikleri basın toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrika, bizim için büyük önem arz ediyor.12 büyükelçiliğimiz varken, şu anda Afrika'da 41 büyükelçiliğimiz bulunmakta. Önümüzdeki günlerde Afrika'nın 54 ülkesinin kapsayan müstakil büyükelçiliklerimizin olmasıdır." dedi.

Konuşmasında FETÖ'ye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:

Erdoğan, "Temennimiz o ki FETÖ'nün ülkedeki (Benin) bağlantılarının tasfiyesi ile ilgili olarak en kısa süre içerisinde sonuçlanacağına eminim.''

Erdoğan, "Amerika, kendisine (FETÖ elebaşı) 400 dönüm arazi tahsis etti ve bu arazide orada bütün dünyadaki örgütlerini oradan idare ediyor. Yıllık charter okullardan Amerika'nın bu FETÖ örgütene ödediği para 800-850 milyon dolar. FETÖ örgütünün arkasında kimlerin olduğunu, kimlerin bulunduğunun bilinmesi bakımından bunu çok çok önemsiyorum." açıklamalarında bulundu.

Kaynak:Hürriyet

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