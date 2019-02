Erdoğan:Fırsatçılarla mücadele için gerekli önlemler alındı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahallî İdareler Seçimleri kampanyası kapsamında Aydın Atatürk Kent Meydanında düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

“AYDIN, ANADOLU’DAKİ TÜRK VARLIĞININ SEMBOL ŞEHİRLERDEN BİRİ”

Aydınlıları selamlayarak konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydınlı efelerin kahramanlıklarını anlatarak, “Bu meydanda Türkiye’nin ruhu var. Bu meydanda medeniyetimizin kökleri var. Bu meydanda coğrafyamızın kokusu var. Bu meydanda yürüdüğünde dağların yürüdüğü, düşmanların yüreğini korkunun saldığı, mavzerinin tetiğinde dokunduğunda cihanın titreği Efeler var” diye konuştu.

Aydın’ın, Anadolu’daki Türk varlığının sembol şehirlerden biri olduğunu ve Türkiye’nin sanayileşmesinde, turizmdeki atılımlarında, tarım üretiminde, hayvancılığın gelişmesinde çok büyük katkıları olan bir şehir olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aydın, dün Menderes’in yanında durup demokrasi mücadelesindeki safını belli etmişti. İnşallah Aydın bugünde ülkemizin beka mücadelesinde bizim yanımızda yerini alacaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye için dertlenmenin, çalışmanın, Türkiye’ye hizmet etmenin herkesin harcı olmadığını belirterek, “Bu ülke için tuğla üstüne tuğla koymamış, tek bir hayırlı hizmete imza atmamış olan yıkım ekibi var ya... İşte o yıkım ekibi yine ellerini ovuşturmaya başladı. Bunların Türkiye’nin geleceği için tek bir projeleri, tek bir planları, tek bir hayalleri yoktur. Bunun için CHP’ye, PKK’nın güdümündeki partiye, onlarla güya milliyetçilik iddiasındaki bir başka partiye kadar hepsi biraraya gelebiliyor” dedi.

“MODERN BİR TÜRKİYE İNŞA ETTİK”

Ana muhalefet partisinin terör örgütünün siyasi temsilcileriyle yürüdüğünü, milliyetçilik iddiasında bulunan bir başka partinin de bunlara arkadaşlık ettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Öbür tarafta bakıyorsun bir de Saadet Partisi, o da anlarla yürüyor, kol kola. Dörtlü, bunlar dörtlü çete, beraber yürüyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve MHP’nin Cumhur İttifakı’nda bir araya geldiğini anımsatarak bu ittifakın 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Yenikapı ruhuyla kurulduğunu anlattı. Cumhur İttifakı’nın karşısındaki partilerin geçen seçimlerde soğan, patates fiyatları üzerinden siyaset yaptıklarını, bugün de domates, biber fiyatlarını konuşmaya başladıklarını belirterek, şöyle devam etti: “Cerablus’ta, El Bab’da, Afrin’de, bütün buralarda, İdlib’de benim Mehmet’im, Mehmetçiğim tanklarıyla, toplarıyla, silahlarıyla bu teröristleri yok etti mi? DEAŞ’ı yok etti mi? PKK’yı yok etti mi? Ben buradan şimdi o patatesçilere, domatesçilere, patlıcancılara, bibercilere sesleniyorum, o bir tane merminin bedelinin ne olduğunu biliyor musun sen? Bunlar nereden geldi, bunu düşünüyor musun sen? Gabar’a, Cudi’ye, Tendürek dağlarına helikopterlerimiz, F-16’larımız buralara uçarken yapılan yatırımların ne olduğunu hesapladın mı sen? Bay Kemal, bunları konuşmaktan vazgeç. Sen 18 Mart 1915 Çanakkale ruhunu bilir misin? O Çanakkale ruhunda oradaki bizim Mehmetlerimizin bir tas çorbayı nasıl bölüştüklerini bilir misin? Anlamaz. İşte biz inşallah sizlerle beraber 31 Mart’ta bunlara bir de bunun dersini vereceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda doğal gaz, elektrik fiyatlarında indirime gidildiğini, 81 vilayetin tamamına, ilçelerin de yarısına doğal gazın götürüldüğünü, modern bir Türkiye inşa ettiklerini vurgulayarak, ana muhalefet partisinin Türkiye’nin sıkıntılarının çözümüne katkı vermek yerine âdeta ülkenin batması için kriz duasına çıktığını söyledi.

“FIRSATÇILARLA MÜCADELE İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI”

Fırsatçılarla mücadele için gerekli önlemlerin alındığını, eski Türkiye özleminde olanlara da milletin fırsat vermeyeceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ey CHP’ye gönül vermiş kardeşim, biz Kandil’i başına yıkmaya çalışırken, Kandil’deki terör ağlarından icazetli seçim ittifakı kuranlara 31 Mart’ta dersini vermeyecek misin? Terör örgütleriyle kol kola giren bu parti, artık Gazi Mustafa Kemal’in partisi değildir. Bu parti, Menderes’in İl Başkanı olduğu, milletvekili olduğu parti hiç değildir. CHP’nin adındaki halk ifadesi milletin isminin gasp edilmiş hâlinden başka bir şey değildir. Bu parti artık sadece Kılıçdaroğlu’nun ve avaresinin partisidir” şeklinde konuştu.

“CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE’NİN BEKA MÜCADELESİ ÇERÇEVESİNDE VERİLEN MÜCADELE NETİCESİNDE KURULDU”

Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin beka mücadelesi çerçevesinde omuz omuza verilen mücadele neticesinde kurulduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Peki, siz bu zillet ittifakını, bu illet ittifakını kiminle nasıl, ne şekilde kurdunuz? Milletimin her bir ferdine rica ediyorum, kapınıza gelip sizden destek isteyenlere nasıl olup da CHP’nin, PKK’nın, FETÖ’nün, şu partinin, bu partinin biraraya gelip böyle bir ittifak kurabildiğini sorun” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir’de başlattığı yerel kalkınma hamlesini 2004 yılından beri AK Parti çatısı altında çıtayı sürekli yükselterek sürdürdüklerini anlatarak, tevazu, samimiyet ve gayretle “memleket işi, gönül işi” diyerek belediyecilikte yeni ufuklar açtıklarını kaydetti.

Cumhur İttifakı’nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisinin kuruluşunun 50’nci yıl dönümünü kutladığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buradan partilerinin kuruluşunun 50’nci yıl dönümü vesilesiyle tüm MHP’li kardeşlerimi tebrik ediyorum” diye konuştu.

MHP’nin kurulduğu 1969 yılından itibaren hep Türkiye’nin ve Türk milletinin birliğine, beraberliğine, devletin bekasına sahip çıkmış bir parti olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye’nin bütünlüğüne yönelik saldırıların yoğunlaştığı her dönemde, MHP’li kardeşlerimiz başta Sayın Bahçeli olmak üzere canları pahasına milletine, devletine sahip çıkmıştır. Her yerde olduğu gibi, burada da yolunu kaybedenler, kendilerine başka mecralar arayanlar elbette olmuştur. Ama gençlik yıllarımızdan beri bizim bildiğimiz, tanıdığımız, aralarında dostlarımızın, arkadaşlarımızın olduğu o damar her zaman dimdik ayakta kalmıştır, bugün de Sayın Bahçeli’nin liderliğinde dimdik ayaktadır. 15 Temmuz’da FETÖ ihanet çetesinin teröristleri devletten gasp ettikleri uçaklarla, helikopterlerle, tanklarla, silahlarla eşkıyalığa başladıklarında, karşılarında milletimizin tüm fertleriyle birlikte, AK Partiyle, Milliyetçi Hareket Partisiyle birlikte bu Cumhur İttifakı’nı bulmuşlardır. Şehitlerimizin, gazilerimizin arasında, evet, bu iki partiye mensup gönül vermiş kardeşlerimizin olduğunu biliyoruz.”

AYDIN’A YAPILAN YATIRIMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 16 yılda Aydın’a 23,5 milyar lira yatırım yapıldığını, eğitimde 3 bin 150 yeni derslik, 6 bin 118 kişi kapasiteli yükseköğrenim öğrenci yurtları, 21’i hastane olmak üzere 44 adet sağlık tesisini şehre kazandırdıklarını, 800 yataklı şehir hastanesinin ihale sürecinin ise devam ettiğini bildirdi.

Toplu konut, ulaşım, altyapı ve raylı sistemler alanlarında yapılanları ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyon-Denizli-Isparta-Burdur ve Ortaklar-Aydın-Denizli tren hattının da TÜBİTAK’ın yaptığı yazılımla yüzde 100 yerli, millî olarak modernize edildiğini, bu projenin de seneye tamamlanacağını kaydetti.

Aydın’a 11 baraj ve yedi gölet inşa ettiklerini, dört baraj ve on göledin inşasının sürdüğünü sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden sulama tesisleriyle 256 bin dekar mümbit arazinin suyla buluşacağını, İkizdere Barajıyla Aydın şehir merkezi ve 30 yerleşim yerinin 2050 yılına kadar olan içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının karşılandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydınlı çiftçilere 16 yılda yaklaşık 4 milyar lira tutarında tarımsal destek verildiğini, Aydın’da bir teknopark, sekiz araştırma-geliştirme, üç tasarım merkezi kurarak yaklaşık 31 bin kişilik istihdam oluşturduklarını, 81 bin Aydınlı işverene de 911 milyon lira tutarında teşvik desteği sağladıklarına işaret etti.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tanzim satış yerleri kuracaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylelikle ürünleri üreticiden tüketiciye doğrudan ulaştıracaklarını, fiyat artışının önüne geçeceklerini anlattı.

“BİNA YAPIMINDA DAİRE SAYISININ DEĞİL, KALİTENİN ÖNEMLİ OLMASI GEREKLİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın’a gelmeden önce Kartal’da çöken binanın bulunduğu bölgeyi ziyaret ettiğini dile getirerek kentsel dönüşüm önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fakat bu bina ruhsatsız, iskânı yok. Ve üç kat diye başladılar, sekiz kat, yan taraf on kat. Hepsinin şu anda yıkılma tehlikesi var. Ve 17 vatandaşım burada şehit oldu, 14 tanesi yaralı olarak çıktı, şu anda birkaç kişi daha enkazın altında var. Eğer kentsel dönüşüm-değişim olsaydı, bunlar planlı olsaydı, kaçak yapılaşma olmasaydı, başımıza bunlar gelir miydi? Artık bizim sabrımız taştı, artık bunlara sabredecek hâlimiz yok. AK Partili belediyeler başta olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte yoğun bir çalışmaya gireceğiz ve şu enkaz tamamen kaldırıldıktan sonra, İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız hep beraber bir araya gelecek ve nasıl bir eylem yapacağız, nasıl Başsavcının verdiği raporu alacak, buna göre de adımlarımızı atacağız, ama bunlar kararlı adım olacak, acaba şu ne der, bu ne der yok.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, bina yapımında daire sayısının değil, kalitenin önemli olması gerektiğine vurgu yaparak adımların buna göre atılacağı bilgisini verdi.

“TÜRKİYE’Yİ MUTLAKA 2023 HEDEFLERİNE ULAŞTIRACAĞIZ”

Aydın’ın turizmde hakkı olan yerde bulunmadığı ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehre turizm alanında, jeotermal enerji gibi alternatif kaynaklar kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

Menderes Nehri’ne atıklarını boşaltan tesislerin de kendi evlatlarının geleceğini kirlettiği uyarısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm kurumların bu konuda hassasiyet göstermelerini isteyerek, Aydın Büyükşehir ve ilçe belediyelerine çok önemli görevler düştüğünü kaydetti.

Aydınlılardan “memleket işi, gönül işi” diyerek Cumhur İttifakı’nın adaylarına destek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin ardından Türkiye’nin çok hızlı ve yoğun bir icraat dönemine gireceğini, Türkiye’yi mutlaka 2023 hedeflerine ulaştıracaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın belediye başkan adaylarını tanıtarak konuşmasını sonlandırdı.

Kaynaklar; TCCB

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA