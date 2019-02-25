Erdoğan'dan Yeni Askeri Birlik Eğitimi Açıklaması!

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti. Yozgat'a yapılan yatırımlardan bahseden Erdoğan, kurulan dev ekrandan Yozgatlılara HDP'li isimlerin Abdullah Öcalan'ı öven sözlerinin yer aldığı görüntüleri izletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kurulacak askeri birlik eğitimlerinden ilkinin Yozgat'a kurulacağını, hazırlıklarının devam ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son zamanlarda kulislerden yükselen yeni siyasi parti iddiaları için "AK Parti çatısını beğenmeyip kendilerine başka çatılar arayanlar var" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugün yine bir başkasın, bir başka coşkulusun. Ama işimiz çok, çok gideceğimiz yerler var. Onun için inşallah hayırlısıyla şu seçimleri halledelim daha sonra teşekküre... Gönül yıkma kemlik etme bir ferde, bu dünyada senden kul incinmesin diyen gönül dostlarının diyarı Yozgat.. Yiğitleri eksik olmayan Yozgat; Ahmet Efendi'nin yadigarı, Çapanoğlu'nun şehri sizleri gönülden selamlıyorum.

"DÜNYADAKİ YOZGATLILARI SELAMLIYORUM"

Gidin Avusturya'ya Yozgat'ı ülkemizin en büyük şehri sanırlar. Çünkü bu ülkede on binlerce Yozgatlı yaşıyor. Almanya'da, Fransa'da Hollanda'da daha pek çok Avrupa ülkesinde yüz binler Yozgatlı hayatını orada sürdürüyor. Buradan tüm dünyadaki Yozgatlıları selamlıyorum. Bu meydanda sevda var, bu meydanda inanç var, bu meydanda azim var, bu meydanda vefa var. Bu meydanda kardeşlik var, bu meydanda gerektiğinde kadife eldiven olup seven, gerektiğinde demiryumruk olup ezen cesur yürekler var.

Bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde Yozgat hep ilk sıralarda yer aldı. Şimdi bir kez daha sizlerden destek istiyorum. Yozgat 31 Mart'ta fitne oyunlarını bir kez daha bozuyor muyuz? Yozgat 31 Mart'ta Yozgat'ta ve Türkiye'de istikbalimize göz dikenlere bir kez daha derslerini veriyor muyuz? Yozgat’a gençlik merkez, sporcu fabrikası, kapalı yüzme havuzu, spor salonları inşa ettik. Millet Bahçemizin yapımına bu yıl başlıyoruz. Yozgat Şehir Hastanemizi kazandırdık. 250 yataklı Sorgun Devlet Hastanesi'ni yaptık. TOKİ vasıtasıyla Yozgat'ta 6582 konut projesini hayata geçirdik. İmar Barışı ile 38 bin 711 Yozgatlı kardeşimizin sıkıntısını çözdük. Ulaşımda 44 km'den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 376 km'ye çıkarttık. Yozgat'ın yollarını yapım işi bazı talihsizlikler yüzünden gecikti. Kalanı da bitiriyoruz.

"HIZLI TREN HATTINI KAYSERİ'YE UZATACAĞIZ"

Ankara - Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı ile Yozgat - Sivas 1 saate, Yozgat - İstanbul 5 saat 15 dakika sürecek. Bu hattın inşası da uzadı. Ama inşallah bu işin sonuna geliyoruz. Bu yüksek hızlı tren hattını Kayseri'ye uzatacağız. Yozgat Havalimanımızın inşaatı sürüyor, 2022 yılında hizmete sunmayı hedefliyoruz.

Bay Kemal; bak sana Yozgat'ın resmi rakamını veriyorum. 1,6 katrilyon lira tarımsal destek verdik Yozgatlı çiftçimize. Yozgat'ta bir Teknopark iki OSB kurduk. Havalimanımızın hemen yanındaki yeni OSB şehrimiz için yeni bir gelişme kapısı olacak.

"7 BİN 500 EK İSTİHDAM SAĞLADIK"

Yozgat'ın pek çok ilçesinde termal su var. Turizm altyapısı giderek genişliyor. Sorgun, Sarıkaya, Saraykent'ten sonra Akdağmadeni'ni de termal turizm kapsamına alıyoruz. Yozgatlı iş insanlarımıza, girişimcilerimize toplamda 2,2 katrilyon yatırım teşviki verdik. Desteklerimizle 7 bin 500 ilave istihdam oluşturduk.

Yozgatlı kardeşlerimizin merkez ve tüm ilçeleriyle birlik, beraberlik içinde memleketlerine sahip çıkmaları gerekiyor. Yurt dışında bu kadar kardeşimiz var, Yozgatlı kardeşlerimiz Yozgat'a sahip çıkmalı. Yanı başındaki iller nispeten daha ileriye giderken Yozgat yerinde saymamalı. Hatta mevzi kaybediyorsa düşünmeliyiz. Bakın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ben hemşeriniz. Aynı şekilde Cemil Çiçek bey, gerek Meclis Başkanlığı gerek bakanlıklarla hemşeriniz. Bekir Bozdağ bey, uzun yıllar bakanlık yaptı hemşeriniz... Siyasetin, bürokrasinin, iş dünyasının her kademesinde Yozgatlı kardeşlerim var. Benim yine danışmanım konumunda olan Yozgatlı hemşeriniz var. Böyle bir kadro Yozgat'ı şaha kaldırır ve kaldırıyor. Bizim için aslolan Yozgat'a hizmettir. Yozgat'ı üzeni biz de üzeriz.

"AK PARTİ ÇATISINI BEĞENMEYİP BAŞKA MECRA ARAYANLAR VAR"

Anlaşılan o ki AK Parti çatısını beğenmeyip kendilerine başka mecra arayanlar var. Bunlara hizmetin, yatırımın asıl kaynağının AK Parti olduğunu, bu kardeşiniz olduğunu gösterelim mi? İnşallah 31 Mart'tan sonra Yozgat için yepyeni bir dönemi başlatmaya hazır mıyız?

Buradan bu dönemin ilk müjdesini veriyorum. Yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilkinin Yozgat olacak. Ve adımını hemen atıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yozgat mitingindeki tüm açıklamalarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

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