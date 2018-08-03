Erdoğan'dan Vatandaşa Döviz Çağrısı!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 100 günlük icraat programı kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

'YASTIK ALTINDAN DÖVİZLERİNİZİ ÇIKARIN'

100 günlük icraat programı kapsamında vatandaşa ' yastık altındaki dözivlerinizi çıkarın, Türk Lirası'na çevirin çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Millet ve Kültür Kongre Merkezi'nden yaptığı açıklamaların satır başları şöyle;

100 günlük icraat programımızı bütçe disiplininden taviz vermeden hazırladık. Kamu kurumlarının mali kaynaklarını tek hesapta izleyerek, kamu nakit verimliliğini planlıyoruz. Yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağını tek hesaptan yöneterek ilave gelir elde etmeyi planlıyoruz. Milletime diyorum ki, yastık altından gelin dövizlerini çıkartın. Dolarlarınızı avrolarınızı çıkartın, altınlarınızı çıkartın. Gelin bunları TL’ye nakde dönüştürün. Yerli ve milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının objektif olmayan raporlar sebebiyle dış borçlanmada şimdi biz Çin piyasasına yöneliyoruz. Ne kadar çeşitlendirmeye gidersek risklerimizi dağıtmış olacağız. Bu doğrultuda ilk defa Çin yuanı üzerinden tahvil ihracı yapıyoruz.

İnteraktif vergi dairesinde verilen hizmet adedini 35’ten 45’e çıkartıyoruz. Ekranları başında bizi izleyen sevgili milletim; İçişleri Bakanlığımız terörle mücadelede gösterdiği başarılarla ülkemizde huzurun teminatıdır. Türkiye tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar tehdit altında bulunduğu dönemde hiç şüphesiz İçişleri Bakanlığımıza daha büyük hedefler düşüyor. Emniyet teşkilatımız bu virüsten büyük ölçüde temizlendi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığının katılımıyla daha da güçlenen bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. İşbirliği ve uyumun zirveye ulaşmış olması, terörle mücadele operasyonlarımızın etkinliğini artırdı. Doğu sınırlarımızda halen devam eden fiziki güvenlik ve aydınlatma projelerimiz de devam ediyor ve tamamlıyoruz.

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