Erdoğan'dan Toplu Açılış Töreninde Müjde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Seçim öncesi buraya geldiğimde büyükşehir belediye başkan adayımızı sizlere emanet etmiştim. Sizler de bu emaneti en yükseğe taşıdınız. Genç, çalışkan, azimli ve derviş gönüllü bu kardeşimizin Konya'ya çok büyük hizmetleri olacağına inanıyorum. Çok yüksek oy oranlarıyla yüzümü ağartan Karatay, Meram ve Selçuklu olmak üzere ilçe belediye başkanlarımızı da tebrik ediyorum. Bugün Konya'dayız. Bu tarihi başarının kazanılmasında emeği geçen, katkısı olan herkesi, bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum.

İlk müjdemi veriyorum… İnşallah Konya metrosunun yapımına başlıyoruz.

Geliyorum bir başka müjdeye bu müjde de çiftçilere. Bu yılın sonunda nişasta bazlı şeker oranını yüzde 2,5’a kadar indiriyoruz. Bu yıl pancar alımında ton başına 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz.

Konya’ya bir müjdemiz daha var. 2021 İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisinin ev sahibi olarak Konya’yı belirledik.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NE ELEŞTİRİ

Bizler 25 yıldır bu ülkede yepyeni bir belediyecilik anlayışı inşa ediyoruz. Her şey gibi de hizmet de nasip işidir niyet işidir. Belediyeleri kazanmayı sadece bir siyasi proje olarak görenlerin seçimlerin ardından ne hale düştüklerini hep birlikte izliyoruz değil mi? Gördünüz. Son seçim kampanyası boyunca CHP’li belediye başkan adayları ve genel başkanları her konuda attılar tuttular. Hiçbir işçi çıkartmayacaklarına kadar vermedik söz bırakmadılar. Ne oldu? Şu anda çıkartıyorlar. Ve tabi ki bütün bu olaylar karşısında bizim de yapacaklarımız var.

Üstelik ne diyordu bay kemal namus söz diyordu. Bir de bunu katmerlediler. Bu adaylardan bazıları seçimi kazandığında da ahali haklı olarak bu vaatlerin yerine getirilmesini bekledi. CHP’liler önce bizim böyle bir sözümüz yok diyerek inkar yoluna gittiler. İşleri güçleri yalan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönem hedeflerimize ulaştığımız bir dönem olacaktır.

"İBB BASŞKANI, DİYARBAKIR'DA KİMLERLE NEYİ KONUŞUYOR"

İstanbul’u sel götürüyor başkan ortada yok. Ankara’da kimsesiz çocuklar sokağa atılıyor başkandan ses yok. Demek bir tiyatro oynamışlar. 15 Temmuz'a tiyatro diyenler asıl tiyatroyu seçim meydanlarında kendileri sergilemişler. Bunun adı millet kandırmaktır. Alenen sahtekarlıktır riyakarlıktır düzenbazlıktır. Sözlerini tuttukları konuşlar yok mu elbette var. Bölücü örgütün güdümündeki partiye verdikleri sözleri harfiyen yerine getiriyorlar. İşte İBB başkanı Diyarbakır’da kimlerle neyi konuşuyor. Teröre bulaşmış kişilerle el ele. Ne diyor sizlerle beraberiz. İstanbul’u nasıl birlikte yöneteceklerinin hesabını yapıyorlar. Görevden alınan belediye başkanlarının yanına koşup onlara destek veriyorlar.

Ülkesinin yanında yer almayandan belediye başkanı olmaz siyasetçi hiç olmaz. Bunların nobranlığı sadece millete karşıdır. Milleti kandırdıklarını zannedenler gerçek yüzleri ortaya çıktığında milletten hak ettikleri cevabı inşallah alacaklar. Kutlu davamızın çatısı altında toplanmış herkesin vazifesi büyük ve güçlü Türkiye'yi hedefe vardırmaktır.

Kimin ne yaptığına değil kendimizin ne yaptığına bakacağız. Cumhur ittifakı ile tarihi bir mücadele veriyoruz. Önümüzde kesintisiz 4 yıllık bir süre var. 2023 yılında Türkiye’yi iftiharla anlatabileceğimiz bir yere getirebiliriz. Bir konuda sağlam durmamız gerekiyor. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız.

"BUNLARI ÇOK GÖRDÜK"

AK Parti'den ne koparsak kardır anlayışlı ile birileri sürekli şişiriliyor pohpohlanıyor. Biz bunları çok gördük. Hamd olsun bu siyaset mühendisliği oyunlarının hiçbiri tutmadı. Gidebilecekleri tek yer bir sonraki seçimde sandığın en dibi olacaktır. Siyaset kapalı kapılar ardından kriz bekleyerek yapacak şey değildir. Siyaset Hiçbir somut delili olmadan yapılacak ithamlar ve tehditlerle yapılacak şey değildir. Çıkacaksınız milletin karşısına ne düşündüğünüzü anlatacaksınız.

Millete diyecek bir şeyiniz yoksa sadece kendi nefsiniz için konuşuyor demektir. Gurur kibir.. Bunlarla yol yürüyenler bir yere varamazlar.

Yanlışlarımız da olabilir. Kusursuzluk sadece Allah’a mahsustur. Biz hiçbir zaman kendi muhasebemizi yapmaktan ve gerekiyorsa bir takım adımlar atmaktan çekinmedik. Hesaba çekilmeden öne kendimizi hesaba çekeriz. Bugün de böyle bir ihtiyaç varsa gereken adımları atmayı zül değil milletimize karşı bir vazife addederiz. Raporlarımızı hazırladık. Kısa süre içinde 1 yıllık yeni yönetim sisteminde neler yaptığımızı milletimizle paylaşacağız. Partimizin olağan genel kurul sürecini de başlatarak orada bir değişim sürecini başlattık. İnşallah önümüzdeki dönem işlerin tıkır tıkır yürüdüğü ve hedeflerimize ulaştığımız bir dönem olacaktır.

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